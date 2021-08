Incroyable Team Yavbou ! Au bord du précipice avant d'affronter le Brésil et de s'incliner au tie-break avec ce fameux deuxième set d'anthologie remporté 39-37 après 53 minutes de jeu - une défaite synonyme malgré tout de qualification - ces Bleus qui n'avaient encore jamais disputé de quarts de finale dans l'histoire des Jeux Olympiques se retrouvent maintenant en demi-finales. A l'issue d'une rencontre une nouvelle fois épique face à la Pologne ce mardi, les Tricolores, vainqueurs au tie-break (21-25, 25-22, 21-25, 25-21, 15-9) ont en effet créé une énorme sensation en éjectant du tournoi la Pologne, double championne du monde en titre.

Menés un set à rien puis deux sets à un par les Polonais, les joueurs de Laurent Tillie, survolté au point de tenter de défendre lui-même dans la dernière manche sur une attaque adverse en se jetant sur le parquet, n'ont rien lâché pour autant et ont réussi à recoller à chaque fois en répondant du tac au tac à leurs adversaires pour finalement s'offrir un cinquième set, sur une magnifique attaque croisée de Jean Patry, l'un des héros de cet exploit qui fera date dans l'histoire du volley français. La cinquième manche, elle aussi, restera à jamais dans les mémoires des supporters tricolores.

🏐 🇫🇷 🇵🇱 Exploit majuscule des Bleus du volleyball qui sortent les champions du monde en titre polonais au cinquième set après un quart de finale complètement dingue #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Les Bleus corrigent les Polonais dans le tie-break !

Le sélectionneur des Bleus, Laurent Tillie, fait corps avec ses joueurs et se jette pour reprendre un smash polonais ! Les Bleus sont aux portes de l'exploit face aux Champions du monde en titre #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Après avoir atteint des sommets dans les deuxième et quatrième sets, Earvin Ngapeth, lui aussi auteur d'un match phénoménal, et ses coéquipiers ont en effet mis le curseur plus haut encore pour toucher l'excellence. Et tandis que les Polonais, médusés, regardaient ces Tricolores étincelants défendre sur toutes leurs tentatives, les éliminés de Rio dès le premier tour ont multiplié les séquences de rêve (et profité des nombreux points offerts par leurs adversaires au service) pour donner une petite leçon aux doubles champions du monde sortants dans ce tie-break qui a vu les Bleus très vite décramponner les immenses favoris pour la médaille d'or. Sur cet énième service manqué, par Leon, la balance a penché de l'autre côté, et à l'aube de leur toute première demi-finale dans des Jeux Olympiques, jeudi contre l'Argentine, c'est peut-être désormais sur la bande à Benjamin Toniutti qu'il convient de mettre une petite pièce. Ce qui était encore impensable une semaine plus tôt.







JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / VOLLEY (H)

Du 24 au 7 août 2021 (programme en heure française)



QUARTS DE FINALE

Mardi 3 août

Canada - Russie : 0-3 (21-25, 28-30, 22-25)

Japon - Brésil : 0-3 (20-25, 22-25, 20-25)

Italie - Argentine : 2-3 (25-21, 23-25, 22-25, 25-14, 12-25)

Pologne - France : 2-3 (25-21, 22-25, 25-21, 21-25, 9-15)



DEMI-FINALES

Jeudi 5 août

6h00 : Brésil - Russie

14h00 : France - Argentine