La semaine prochaine, le Comité olympique japonais (JOC) se réunira pour évoquer un sujet brûlant : celui du maintien, ou non, des prochains Jeux de Tokyo aux dates prévues, soit du 24 juillet au 9 août. Ce qui paraît aujourd’hui très hypothétique, en raison de l’épidémie de coronavirus qui frappe une grande partie de la planète. Et ne cesse de se propager.



Mardi, le Comité international olympique (CIO) a décidé… de ne rien décider, préférant rester prudent après la réunion téléphonique de son comité exécutif. Si l’instance reconnaît que "la situation relative au virus du Covid-19 a un impact sur les préparatifs des Jeux Olympiques de Tokyo", il ne serait pour le moment "pas nécessaire de prendre de décisions radicales". Le CIO a aussi mis en garde : "Toute spéculation à ce stade serait contre-productive".



Mais pour l’ancienne judoka Kaori Yamaguchi, membre du Comité olympique japonais, ce report est inévitable, comme elle l’a expliqué pour le journal Nikkei. "Pour autant que je sache, les athlètes américains et européens ne peuvent s'entraîner normalement ni disputer les épreuves de qualification olympique. Pour eux, c'est impossible de se présenter bien préparés aux Jeux", a ainsi déclaré la médaillée d’or de l’olympiade de Séoul en 1988. Reste à savoir si son avis sera partagé par les autres membres du JOC.