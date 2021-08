🥇🤺🇫🇷 ILS L'ONT FAIT !! L'équipe de France de fleuret est championne olympique. Face aux Russes, Erwann Le Pechoux, Julien Mertine et Enzo Lefort effacent la déception de l'argent à Rio, en prenant l'or à Tokyo 😍



Si vous avez manqué la matinée :



L’équipe de France d’escrime va conclure ces Jeux Olympiques de Tokyo avec une cinquième médaille. Opposés aux Japon, surprenant tombeur de l’Italie en quarts de finale, les fleurettistes tricolores se sont qualifiés pour la finale de l’épreuve par équipes. Le trio composé d’Erwann Le Péchoux, Julien Mertine et Enzo Lefort a su faire fi d’une entame d’assaut réussie de la part de leur adversaire pour sortir victorieux. Car Enzo Lefort face à Kyosuke Matsuyama et surtout Julien Mertine contre Takahiro Shikine ont été en difficulté, le Japon menant de quatre touches après trois relais. Mais, profitant de son duel face au maillon faible adverse Toshiya Saito, Enzo Lefort a inversé la tendance et redonné l’avantage aux Bleus.

Ce même Toshiya Saito a craqué contre Julien Mertine avant qu’Enzo Lefort assure contre contre Takahiro Shikine. Mais, alors que sa carrière d’escrimeur prendra fin à l’issue de cette journée, Erwann Le Péchoux a donné des sueurs froides à ses équipiers. Kyosuke Matsuyama, qui a entamé son relais avec huit touches de retard, a ramené le Japon à une touche. Mais ce dernier n’est pas allé au bout et, concédant les deux dernières touches, voit les Bleus se qualifier pour la finale (45-42). La Russie, tombeuse des Etats-Unis (45-41) sera leur adversaire.

Mise en route laborieuse pour les Bleus



Les Bleus ont joué à se faire peur lors des quarts de finale. Opposés à l’Egypte pour leur entrée en lice, Julien Mertine, Enzo Lefort, Maxime Pauty et Erwann Le Péchoux ont fini par faire la différence. Car ce sont bien les Egyptiens qui ont pris le meilleur départ, menant d’une touche au terme du premier assaut grâce à Alaaeldin Abouelkassem. Si Enzo Lefort a fait le nécessaire pour redonner l’avantage à l’équipe de France, Maxime Pauty a été mis en difficulté par Mohamed Hamza, contraignant Julien Mertine à faire le forcing contre Mohamed Hassan pour remettre les Bleus devant pour deux touches. Après deux assauts une nouvelle fois indécis, le staff de l’équipe de France a décidé de remplacer Maxime Pauty par Erwann Le Péchoux, ce qui a pu déstabiliser les Egyptiens.

Grâce à un 5-1 dans son assaut face à Mohamed Hassan, le vice-champion olympique par équipes à Rio a donné le coup de fouet qu’il fallait aux Tricolores pour se détacher irrémédiablement dans ce quart de finale. Les Français se sont imposés de onze touches (45-34) pour valider leur qualification en demi-finales.