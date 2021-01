Water-polo - TQO (F) : Les Bleues ne disputeront pas les JO de Tokyo

La cinquième place pour se consoler ?



L'équipe de France de water-polo a vu son billet pour les Jeux Olympiques reportés à l'été prochain en raison de la pandémie de Covid-19 s'envoler en fumée, ce vendredi à Trieste.Louise Guillet et ses coéquipières disent du même coup adieu au tournoi olympique, elles qui rêvaient pourtant de profiter de ce TQO pour décrocher l'un des deux sésames mis en jeu dans la piscine de Trieste et disputer ainsi les premiers JO de l'histoire pour la sélection. Depuis que le water-polo figure au menu des sports représentés aux JO, en 2000 à l'occasion des Jeux de Sydney, les Bleues n'ont encore jamais eu de la chance d'être du grand rendez-vous. Cela ne sera donc encore pas le cas non plus l'été prochain à Tokyo. En revanche, les Tricolores seront de la partie à Paris en 2024 en tant qu'invitées d'office, la France organisant l'événement.Uniquement victorieuses des Slovaques (17-9) dans ce TQO, lors du 1er tour, la France s'était (déjà) fait corriger lors de son dernier match de la phase de poules par les Pays-Bas (15-6). Cela ne l'avait pas empêché en tant que troisième du groupe A de se hisser en quarts, avec le défi de taille qui l'attendait face à la Hongrie vendredi. Malheureusement,La finale, les Bleues en seront loin. Elles pourront toutefois se consoler en terminant au mieux 5emes de ce TQO. Pour y parvenir, elles devront se remettre tout de suite dans le bain samedi, et battre Israël pour les places 5 à 8. Pas une mince affaire là non plus.