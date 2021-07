VTT (F) : Triplé suisse, Lecomte et Ferrand Prévot déçoivent

🚵♀ 🇨🇭 Jolanda Neff devient championne olympique de VTT Cross-Country, Sina Frei et Linda Indergand offrent un triplé historique à la Suisse ! pic.twitter.com/VTGi3rGciD

— France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021



🚵♀ Pauline Ferrand-Prévot chute et perd du temps. La française repart avec du retard sur la tête de la course. #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/DbgV1naW1I pic.twitter.com/LaC2q2qrPE



— France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

Une course en dents de scie pour les Bleues



🗣️ "J'ai tout donné et je ne regrette rien"



🚵♀ Arrivée 6ème de la course de VTT Cross-Country pour sa première participation aux Jeux Olympiques, Loana Lecomte se dit satisfaite de sa performance #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/DbgV1naW1I pic.twitter.com/W8cOppbG8s

— France tv sport (@francetvsport) July 27, 2021

On pouvait rêver d'un doublé français, c'est finalement un triplé suisse ! Grosse déception ce mardi pour la délégation française lors de l'épreuve de VTT féminin, où Loana Lecomte et Pauline Ferrand Prévot pouvaient légitimement ambitionner le titre olympique, ou au moins une médaille, au vu de leurs récents résultats.Jolanda Neff a décroché la médaille d'or après une course parfaite, devant Sina Frei et Linda Indergand, et les Bleues ont dû se contenter de la sixième et de la dixième place. Tout avait pourtant bien commencé pour Pauline Ferrand Prévot (29 ans), la triple championne du monde 2015, 2019 et 2020, qui s'est retrouvée en tête avec Neff dans le premier des cinq tours au programme. Mais sa course a basculé lorsqu'elle a fait une petite chute dans une montée. Son vélo est redescendu et elle a perdu du temps en allant le récupérer, avec des chaussures glissant sur la pierre.A la fin du premier tour, Loana Lecomte était troisième à 23 secondes de Neff, seule en tête, et "PFP" sixième à 31 secondes. Les deux Françaises ont ensuite vécu des hauts et des bas dans les quatre derniers tours. Ferrand Prévot est d'abord parvenue à revenir dans le groupe qui chassait la leader, mais un changement de roue dans le troisième tour, et ce qui ressemble à un coup de mou physique l'ont fait reculer au classement petit à petit, pour terminer dixième au final, à 4'32 de Neff. Le titre olympique, le seul qui manque à son immense palmarès, ne sera donc pas pour cette année. Quant àLa native d'Annecy termine sixième à 2'57 de Jolanda Neff, la championne du monde 2017 qui, à 28 ans, décroche le Graal. Pour les Françaises, il faudra attendre au moins trois années supplémentaires...