Volley (H) : Les Bleus se sont bien repris

Clevenot et Patry portent les Bleus



Les marqueurs français :

JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO / VOLLEY (H)

Du 24 au 7 août 2021 (programme en heure française)

PHASE DE POULES

Groupe B

Samedi 24 juillet

France : 3-0 (25-18, 25-18, 25-22)

Lundi 26 juillet

France

L'équipe de France de volley se rassure ! Après leur entame de tournoi olympique complètement ratée face aux Etats-Unis samedi (défaite 3-0), les hommes de Laurent Tillie n'ont laissé aucune chance à la Tunisie, championne d'Afrique 2019 et équipe a priori la plus faible du groupe B.Dans le premier set, les Tunisiens ont pourtant mené jusqu'à 14-13, mais les Français ne se sont pas affolés et à partir de 16-16, ont enchaîné des séries de deux points, pour mener 23-19 et finalement empocher cette manche. La deuxième a été une promenade de santé, avec des Bleus qui ont signé un 7-0 pour mener 19-8, et l'emporter.La Tunisie s'est réveillée dans le troisième set et a même mené 12-11, mais les Français sont repassés devant, l'écart a longtemps oscillé entre +3 et +4, et les Bleus décrochent donc leur première victoire de la compétition.Barthélémy Chinenyeze a quant à lui fini meilleur contreur, avec quatre blocs réussis. Grâce à cette victoire, les Bleus occupent désormais la troisième place, avant de défier l'Argentine mercredi (à 7h20 heure française). Les sports collectifs français se portent bien en ce début de JO !Chinenyeze (11), Patry (12), Ngapeth (11), Brizard (2), Le Goff (4), Clevenot (12), Louati (1)5- Argentine 06- Tunisie 0- Tunisie : 3-0 (25-22, 25-20, 25-15)- Argentine : 3-1 (21-25, 25-23, 25-17, 25-21)Etats-Unis -: 1-3 (23-25, 25-27, 25-21, 23-25)- Tunisie : 3-0 (25-21, 25-11, 25-21)Brésil - Argentine