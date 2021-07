Voile : Picon en tête ex-aequo à mi-compétition, Goyard et Bernaz dans le coup

Tout va bien pour Charline Picon sur le plan d'eau de Kamakura ! La Rochelaise peut plus que jamais rêver d'un deuxième titre olympique, puisqu'elle occupe la première place du classement après six courses sur treize (la dernière étant la "course aux médailles"). Trois courses étaient au programme ce lundi, et la véliplanchiste de 36 ans a mal commencé, avec une neuvième place lors de la première (remportée par la Britannique Emma Wilson), mais elle s'est parfaitement reprise en remportant la deuxième course puis en finissant quatrième de la troisième (remportée par la Chinoise Yunxiu Lu). Comme le pire résultat est annulé, sa neuvième place de la course n°4 n'est pas comptabilisée dans le classement, et la Française se retrouve donc en tête avec 14 points, à égalité avec la Britannique Emma Wilson (qui, elle, a vu sa sixième place de la course n°3 être annulée), et avec deux points d'avance sur la Chinoise Yunxiu Lu. Mardi, ce sera jour de repos pour les véliplanchistes, avant trois nouvelles courses mercredi, trois jeudi, et la "course aux médailles "samedi. On peut y croire pour Charline Picon ! On peut y croire également pour Thomas Goyard, qui occupe la quatrième place, toujours en planche à voile. Le Martiniquais de 29 ans a réussi une très belle journée, en gagnant les deux dernières courses au programme après avoir fini treizième de la course n°4 gagnée par le Néerlandais Kiran Badloe. Il compte désormais 23 points, non loin de Badloe (15pts), de l'Italien Mattia Cambioni (16) et du Suisse Mateo Sanz Lanz (20).

Bernaz quatrième, Bolou très loin

Les espoirs de médaille sont permis également en dériveur masculin, avec la quatrième place de Jean-Baptiste Bernaz après trois courses sur onze. Le Varois de 34 ans, qui avait remporté la première course dimanche, a fini neuvième de la deuxième (remportée par le Monténégrin Milivoj Dukic) et treizième de la troisième (remportée par le Suédois Jesper Stalheim, résultat annulé pour le Français). Il compte désormais 10 points, contre 5 pour le Finlandais Kaarle Tapper et 9 pour le Croate Tonci Stipanovic et le Chypriote Pavlos Kontides. Mais la route est encore longue. Du côté des femmes, c'est dur en revanche pour Marie Bolou, 19eme du classement après avoir terminé 27eme, 5eme et 15eme ce lundi. Avec 47 points, elle est très loin de la troisième place provisoire occupée par la Danoise Anne-Marie Rindom avec ses 14 points.