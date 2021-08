Voile : Les courses de lundi reportées

#sailing #Tokyo2020



Lecointre-Retornaz solide chance de médaille

Si la semaine passée, un typhon est venu un peu perturber les épreuves de voile et de surf, c'est le manque de vent qui a contraint les organisateurs des épreuves de voile olympique à reporter les courses ce lundi sur les plans d'eau de Fujisawa et Enoshima. Six régates étaient au programme de la journée : les neuvième et dixième courses du dériveur double féminin, les neuvième et dixième courses du dériveur double masculin, et la "medal race" du skiff féminin et du skiff masculin.De nombreux Français sont encore lice dans ces différentes épreuves, et notamment Camille Lecointre et Aloïse Retornaz qui occupent la troisième place du classement général en dériveur double avant les deux dernières courses, avec dix points de retard sur les leaders britanniques et surtout 17 points d'avance sur les quatrièmes, ce qui permet de rêver à une médaille.Idem pour Quentin Delapierre et Manon Audinet en multicoque, qui sont huitièmes avant la "medal race" mais à 29 points du podium provisoire. Pour Kevin Peponnet et Jérémie Mion, il faudra réussir une journée parfaite mardi pour espérer remonter au classement au terme des deux dernières régates. Ils sont actuellement dixièmes à 21 points du podium (en voile, une place = un point sauf lors de la "medal race" où les points sont doublés, et le pire résultat de la compétition est annulé).