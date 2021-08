Voile : Bernaz termine sur une dernière victoire

Delapierre-Audinet qualifiés, Lecointre-Retornaz s’accrochent au podium

Jean-Baptiste Bernaz était décidé à conclure la compétition de Laser sur un feu d’artifice. Le navigateur français, qui n'était plus en position pour aller chercher une place sur le podium malgré les points doublés lors de cette dernière manche, a dominé de bout en bout la course aux médailles de la catégorie. Le Tricolore a passé chacune des quatre bouées en tête avec une marge allant jusqu’à une dizaine de secondes sur son plus proche poursuivant. Si Matt Wearn a tout donné pour aller chercher la victoire lors de cette ultime régate, Jean-Baptiste Bernaz s’impose avec deux secondes d’avance. L’Australien, qui avait déjà assuré la médaille d’or au terme des dix manches qualificatives (53 points), ne termine pas cette semaine de compétition sur un troisième succès. La médaille d’argent revient au Croate Tonci Stipanovic (82 points), quatrième de cette dernière régate, quand le bronze revient au Norvégien Hermann Tomasgaard (85 points). Ce dernier a contrôlé une éventuelle remontée du Chypriote Pavlos Kontides (88 points). Jean-Baptiste Bernaz (92 points), quant à lui, prend la sixième place finale et manque le podium pour sept points.Dans la catégorie mixte Nacra 17, la paire française composée de Quentin Delapierre et Manon Audinet a été régulière lors des trois dernières manches qualificatives. Septièmes à chaque fois, les Tricolores terminent à la huitième place du classement général et pourront prendre part à la course aux médailles. Mais, avec 29 points de retard sur le troisième, les médailles sont hors de portée. En 470 féminin, Camille Lecointre et Aloise Retornaz ont pris la sixième puis la cinquième place lors des deux régates organisées ce dimanche. Des résultat qui leur permettent de rester solidement sur le podium à la troisième place avec encore deux régates qualificatives à disputer. En 470 masculin, Kevin Peponnet et Jérémie Mion ont marqué le pas avec deux onzièmes places lors des deux courses disputées. 22 points engrangés qui les placent à la 10eme position du classement général avec deux manches encore à disputer avant la course aux médailles.