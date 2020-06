Une Journée Olympique forcément différente cette année

Dans le cadre de la #JournéeOlympique, @GuyDrut, champion olympique et membre du #CIO, participera au #Défi2024m en rameur ! 🚣‍♂️ Et vous ? 🚶🚴🏊👨‍🏃

👉 Il est encore temps de s'inscrire et de récupérer votre dossard sur https://t.co/AnC1aKeyA7 ! pic.twitter.com/52TUnS3EQ0

— France Olympique (@FranceOlympique) June 21, 2020

Les écoles et les collèges mobilisés également



En direct de la #JourneeOlympique ce matin à l’école Micromegas de Poitiers labellisée #generation2024. Défis sportifs relevés, quiz olympique et log’olympique en cours de création. Vendredi l’école relèvera le #defi2024m. La suite cet après-midi dans le sud à l’école de Lathus. pic.twitter.com/SJ9H9iEoJ5

— USEP Vienne (@VienneUsep) June 23, 2020

Il y a un an, la Place de la Concorde s’était transformée en terrain de sport géant à l’occasion de la Journée Olympique, fêtée tous les 23 juin, jour de la création du Comité international olympique en 1894 à Paris. Cette année, nul doute qu’une belle fête aurait été organisée également en France, à un peu plus d’un mois de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Tokyo et à un peu de quatre ans des JO de Paris. Mais la pandémie de coronavirus est arrivée, les JO 2020 ont été reportés d’un an, et la Journée Olympique sera surtout virtuelle, et sans grands rassemblements. Alors que plusieurs événements auront lieu toute la semaine, ce mardi 23 juin, c’est un grand défi qui a été lancé par le Comité national olympique et sportif français.La vice-championne olympique Sarah Ourahmoune et le champion olympique de natation Florent Manaudou ont d’ailleurs mené un échauffement dans la matinée pour réaliser ce défi, via Instagram.Plusieurs sportifs ou anciens sportifs ont joué le jeu, mais aussi de nombreux écoles et collèges. « Des activités physiques et sportives, des ateliers de travaux manuels ou culturels, des conférences, des démonstrations sportives et des rencontres avec des athlètes ayant participé aux Jeux Olympiques et d'autres événements seront organisés au sein des établissements », a fait savoir le ministère de l’Education.le biathlète Martin Fourcade, la gymnaste Laurie Hernandez, le lutteur Vinesh Phogat, le spécialiste du taekwondo Lutalo Muhammad ou le spécialiste du taekwondo et du ski de fond Pita Taufatofua. En espérant qu’en 2021, cette Journée Olympique puisse se dérouler avec des milliers de personnes rassemblées…