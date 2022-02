Un bilan des Bleus « satisfaisant » pour Maracineanu

Clap de fin pour cette édition 2022 des Jeux d'hiver de Pékin en Chine. Il est désormais l'heure de faire les bilans. Ce dimanche, sur les ondes de la radio RTL, c'est d'ailleurs Roxana Maracineanu, la ministre déléguée aux Sports, qui en a établi un. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle était plutôt contente. En tout, l'ensemble de la délégation française est revenue dans l'Hexagone, avec un total de quatorze médailles à la clé. Et pour Maracinean, ce fameux total constitue un "bilan satisfaisant". L'ancienne nageuse a déclaré : "Je trouve que c'est un bilan satisfaisant, très correct. C'était difficile pour ces sports de pouvoir garder une motivation intacte vu la situation que nos sportifs ont vécu il y a quelques mois. Il nous manque une médaille pour arriver aux 15 de Pyeongchang (ndlr : en 2018)." Dans l'histoire des Jeux d'hiver, il s'agit du troisième meilleur total de l'équipe de France.

Record de médailles d'or égalé pour la France

Ces fameux quatorze podiums arrivent juste derrière deux éditions ayant permis aux Bleus d'arriver jusqu'à un total de quinze podiums. Il s'agit de l'édition 2014 des Jeux d'hiver de Sotchi en Russie, puis de l'édition 2018 des Jeux d'hiver de Pyongchang en Corée du Sud. Soit les deux dernières éditions avant celle de cette année. Pourtant, cette année, plusieurs nouvelles épreuves avaient fait leur apparition, et on aurait pu penser qu'elles puissent être favorables à l'équipe de France, avec, par exemple, le big air ou bien encore snowboardcross par équipes. En revanche, cette année, l'équipe de France est parvenue à égaler son record de médailles d'or. Un record qui datait d'il y a seulement quatre ans, du côté de Pyeongchang. Toujours sur les ondes de la radio RTL, Roxana Maracineanu a tenu à rendre un hommage bien particulier, en félicitant "la nouvelle génération qui est arrivée sur le podium, voire qui a décroché des médailles d'or". On peut citer le slalomeur Clément Noël ou bien encore la biathlète Justine Braisaz-Bouchet. En revanche, d'autres sportifs tricolores de premier plan sont rentrés bredouilles, comme le skieur Alexis Pinturault, la bosseuse Perrine Laffont ou bien encore le biathlète Emilien Jacquelin.