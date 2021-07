Trampoline (H) : Qualifications manquées pour Morante

🇫🇷 En trampoline, Allan Morante ne parvient pas à passer les qualifications. Avec une note de 21,080, il se classe alors 16e 🤸‍♀️#AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

Litvinovich a confirmé en finale

Allan Morante n’a pas pesé lors des qualifications de l’épreuve masculine de trampoline. Médaillé de bronze avec l’équipe de France lors des derniers championnats d’Europe, le natif de Drancy est totalement passé à côté de ses deux évolutions au Centre de gymnastique d’Ariake. En effet, lors de chacune de ses deux routines, le Tricolore est allé à la faute et s’est ainsi vu attribué des notes bien loin de ses attentes. Avec 14,590 points pour son premier passage puis 6,490 pour son deuxième, Allan Morante a pris la 16eme et dernière place avec un total de 21,080 points. Le Tricolore termine bien loin de Biélorusse Ivan Litvinovich (113,555 points) et Uladzislau Hancharou (113,400 points), qui ont dominé cette première phase de compétition devant le Néo-Zélandais Dylan Schmidt (112,120 points).Vice-champion du monde en 2019 dans cette même salle d’Ariake, Ivan Litvinovich n’a pas laissé passer l’occasion de remporter son premier titre olympique. Avec une routine créditée de 61,715 points, le Biélorusse devance le Chinois Dong Dong, qui avait été sacré champion olympique à Londres en 2012. Ce dernier, en retrait lors des qualifications, a haussé son niveau de jeu pour échouer à un demi-point du nouveau champion olympique (61,235 points) et remporter sa quatrième médaille aux Jeux Olympiques. Troisième à l’issue des qualifications, Dylan Schmidt n’a finalement pas bougé dans la hiérarchie (60,675 points) et prive la Biélorussie d’une deuxième médaille avec Uladzislau Hancharou qui échoue à la quatrième place (60,656 points).