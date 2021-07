🇫🇷 Léa Labrousse ne passe pas les qualifications au trampoline😔

La trampoliniste de 24 ans finit 12e malgré une belle deuxième routine (54.070). Une chute lors de son premier passage a coûté la qualification #Tokyo2020 #JO



La Chine au sommet



🇨🇳 🇨🇳 Doublé des Chinoises en trampoline avec l'or pour Xueying Zhu (56.635) qui devance sa compatriote Lingling Liu (56.350). La Britannique Bryony Page complète le podium #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

Ce n'est pas du trampoline que viendra le rayon de soleil pour la délégation française, qui a enchaîné beaucoup de déconvenues depuis le début de la journée vendredi. La seule Française en lice dans cette discipline présente au programme olympique depuis 2000, Léa Labrousse, n'est pas parvenue à franchir le cap des qualifications.Classée dernière de la première routine avec 14,015 points et septième de la deuxième routine avec 54,07 points, la Française a terminé douzième du classement de ces qualifications, avec un total de 68,085 points, alors que seules les huit premières ralliaient la finale. La huitième, la Mexicaine Dafne Navarro Lozan, a obtenu 99,850 points, bien loin de la représentante française, qui pourra s'en vouloir énormément d'avoir chuté.Ce sont les deux Chinoises Lingling Liu et Xueying Zhu qui ont signé le meilleur score des qualifications, avec respectivement 105,47 et 105,3 points. Ce n'est donc pas ce vendredi que la France décrochera sa toute première médaille en trampolineLa Britannique Bryony Page a décroché la médaille de bronze avec 55,735 points.