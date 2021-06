TQO : La qualification assuré pour Oumiha, pas pour Hamadouche et Sonvico

Sofiane Oumiha a atteint son but. Le boxeur appartenant à la catégorie des -63kg a acquis sa place pour le tournoi olympique à Tokyo. A l’occasion du Tournoi de Qualification Olympique européen, qui se conclut à Villebon-sur-Yvette, le vice-champion olympique de Rio en 2016 chez les -60kg a validé son billet à la suite d’une victoire aux points en huitièmes de finale face au Moldave Alexandru Paraschiv. « Je suis heureux, a simplement confié Sofiane Oumiha dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Cela me rapproche un peu plus de mon rêve, l'or olympique. » Maïva Hamadouche, pour sa part, a manqué le coche chez les -60kg féminine. Alors qu’un succès face à l’Irlandaise Kellie Harrington lui aurait permis de mettre un terme au suspense, la Française s’est inclinée aux points. « J'accepte la décision, mais je ne la comprends pas, a regretté Maïva Hamadouche. Elle a fait de l'antiboxe, s'est dérobée. » Néanmoins, Tokyo reste à portée de la Française, qui devra affronter ce lundi une autre combattante éliminée à ce stade de la compétition avec un des six billets en jeu dans la catégorie pour celle qui l’emportera.

Sonvico en ballottage défavorable, Aliev démarre très fort

Chez les -69kg féminine, Emilie Sonvico est également dans l’attente pour la qualification olympique. Cette dernière s’est, en effet, incliné aux points face à la vice-championne du monde en 2019, l’Italienne Angela Carini. Pour aller chercher sa place à Tokyo, elle n’aura pas le droit à l’erreur ce dimanche lors d’un premier combat. Si elle sort victorieuse, la Tricolore devra revenir sur le ring dès lundi et aller y chercher sa qualification. Dans la catégorie des -91kg, Mourad Aliev n’est plus qu’à un succès des Jeux Olympiques. En effet, le boxeur de 25 ans a pris le meilleur par KO sur le Danois Morten Givskov. Un succès qui lui permet de rejoindre le Géorgien Giorgi Tchigladze lors des quarts de finale, le vainqueur assurant son billet pour les prochains JO dans un catégorie n’offrant que quatre places lors de ce TQO. Une qualification olympique qui n’est plus d’actualité pour Wilfried Florentin. Le boxeur de 10 ans, également aligné chez les -91kg, a chuté aux points face au Russe Muslim Gadzhimagomedov. Enfin, dans un combat sans enjeu, Billal Bennama a chuté en quarts de finale des -52kg face au Géorgien Sakhil Alakhverdovi. Néanmoins, le billet pour Tokyo était déjà acquis depuis mars dernier pour le Français.