Les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés à l'été prochain (23 juillet au 8 août) en raison de la pandémie de Covid-19 ont annoncé lundi que«Tokyo 2020 s'engage à assurer la sûreté et la sécurité du relais de la flamme olympique de Tokyo 2020 en prenant des contre-mesures pour empêcher la propagation de toute infection parmi les spectateurs, les porteurs de la flamme, le personnel et les autres participants au relais, ainsi que les résidents locaux », indique l'organisation dans son communiqué de lundi. A l'origine, il était prévu que 3 000 personnes assistent à l'événement, néanmoins maintenu à la date initialement prévue, à savoir le jeudi 25 mars.La première partie du relais fermée au public, pas la suiteLes Japonais pourront en effet voir passer la flamme sur la suite de son parcours.A noter également qu'De la même façon,, toujours dans ce sens d'éviter des attroupements. Par ailleurs,afin là encore de ne pas courir le risque de transmettre le virus. En ce qui concerne la décision d'autoriser les spectateurs venus de l'étranger, elle devrait être officialisée avant le départ du relais de la flamme. Mais elle ne ferait d'ores et déjà pas l'ombre d'un doute.