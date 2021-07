Tir (skeet) : Delaunay en finale avec le record olympique, Anastassiou éliminée

Et si la France remportait une médaille en skeet pour commencer la semaine ? Il ne faut certes pas s'emballer, mais toujours est-il qu'Eric Delaunay a réussi le meilleur score des qualifications, en signant même le record olympique. Le tireur de 33 ans, septième des Jeux Olympiques de Rio il y a cinq ans, a réussi un score quasi-parfait, avec un total de 25 sur 25 lors de quatre de ses cinq séries de tirs, et un score de "seulement" 24 lors de la quatrième série. C'est donc ce total de 124, que l'Italien Tammaro Cassandro a également réalisé d'ailleurs, qui lui permet de finir en tête des qualifications et de pouvoir rêver d'une médaille lors de la finale, qui se déroulera avec six tireurs (un Finlandais, un Américain, un Koweitien et un Danois en plus des deux leaders), à partir de 8h50 heure française.

Pas de finale pour Anastassiou

Du côté des femmes, petite déception pour Lucie Anastassiou, qui était sixième à l'issue de la première journée de qualifications, mais qui a finalement terminé neuvième, avec un score de 119, ce qui ne lui permettra pas de disputer la finale. Il aurait en effet fallu réussir un score de 120 pour finir dans le Top 6. C'est la Chinoise Meng Wei qui a réussi le meilleur résultat, avec un magnifique 124, nouveau record olympique en qualifications, et record du monde égalé.