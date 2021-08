Tir (Pistolet rapide 25m/H) : Bessaguet n'accompagnera pas Quiquampoix en finale

Les Bleus n’ont pas totalement confirmé leur bonne prestation de ce dimanche. En effet, alors que Clément Bessaguet et Jean Quiquampoix partageaient la première place à l’issue de la première partie des qualifications du pistolet rapide 25m, la conclusion n’a pas été aussi réussie pour le clan tricolore. Avec un total de 285 points sur cette deuxième partie, Clément Bessaguet n’a pas pu prendre une place dans les six premiers, qui disputeront la finale ce lundi. Son total de 582 points l’a placé à égalité avec Yuehong Li mais c’est ce dernier qui a eu le dernier mot pour la sixième et dernière place qualificative. En effet, le Chinois a réalisé six « mouches », c'est-à-dire six balles au centre de la cible, de plus que le Tricolore, ce qui lui assure la place en finale. Jean Quiquampoix, quant à lui, n’a pas cédé face à la pression. Avec un total de 586 points, il prend la deuxième place derrière le tenant du tire Christian Reitz (587 points). Cinq ans après leur duel en finale des Jeux Olympiques de Rio, l’Allemand et le Français seront à nouveau au rendez-vous de la lutte pour les médailles dans cette catégorie.