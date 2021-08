Tir (Pistolet rapide 25m/H) : Bessaguet et Quiquampoix en tête à mi-parcours des qualifications

La concurrence au contact des Tricolores

Les Bleus n’ont pas manqué le rendez-vous. Engagés dans les qualifications du pistolet rapide 25m, Clément Bessaguet et Jean Quiquampoix occupent les deux premières place du classement à l’issue de la première journée de compétition. Vice-champion olympique de la discipline à Rio, Jean Quiquampoix a toutefois été dominé par son compatriote. S’ils ont tous deux signé une moyenne de 9,900, soit 297 points, à l’issue des trois phases de tir, Clément Bessaguet a eu le dernier mot et pourra aborder la deuxième partie de ces qualifications, disputée ce lundi au Stand de tir d’Asaka, avec beaucoup de confiance.Derrière les deux Tricolores, le recordman du monde de l’exercice et champion olympique en titre Christian Reitz, reste au contact. L’Allemand ne compte qu’un point de retard sur le duo tricolore. Le Sud-Coréen Daeyoon Han est également à l’affût avec la quatrième place à un point seulement du podium. L’ensemble des 26 engagés devront rééditer cette performance lors de la deuxième phase des qualifications. Les six premiers du classement général accèderont alors à la finale, également programmée ce lundi.