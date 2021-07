Tir : Jeudi noir pour les Françaises

L'optimisme était de mise ce jeudi avant la 2eme journée de qualification dans l'épreuve féminine de tir, fosse olympique. Pourtant, Carole Cormenier a achevé cette session à la 12eme place alors qu'elle occupait le 7eme rang au terme de la 1ere journée. Insuffisant pour atteindre la finale car seules les six premières peuvent prétendre à une médaille. L'autre Française engagée, Mélanie Couzy, a terminé l'épreuve au 25eme rang. A souligner, le sans-faute de la Slovaque Zuzana Rehak Stefecekova qui s'adjuge un nouveau record du monde (125 sur 125).



Au pistolet à 25 mètres, les Françaises terminent loin des premières places. La première, Mathilde Lamolle, conclut son concours à la 20eme place. Un peu plus bas, au 26eme rang, on retrouve Celine Goberville. Beaucoup trop loin des huit premières places qualificatives pour la finale olympique. Le trio de tête de cette épreuve est composé dans l'ordre de la Serbe Zorana Arunovic, la Grecque Anna Korakaki et la Bulgare Antoaneta Kostadinova. Le tir tricolore n'a toujours pas remporté de médaille à Tokyo.