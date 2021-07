🇫🇷 Pas de médaille pour Océanne Muller !



Plus jeune engagée de l'épreuve de la carabine à 10 mètres, l'Alsacienne de 18 ans termine à la cinquième place après un parcours remarquable #Tir #Tokyo2020



Si vous avez manqué les qualifications :

Le premier titre de ses Jeux Olympiques de Tokyo 2020 revient à la Chine ! Qian Yang a en effet été sacrée au tir à la carabine 10m au stand d'Asaka, devant la Russe Anastasiia Galashina et la Suissesse Nina Christen. La Chinoise a même battu le record olympique en signant 251,8 points, avec notamment trois 10,9 (le score maximum) en 24 tirs, lors de cette finale qui se déroulait en deux séries de cinq tirs, puis des séries de deux tirs à l’issue desquelles la tireuse comptant le moins de points était éliminée. Yang s’est retrouvée en finale contre Galashina, et les deux tireuses ont complètement manqué leur dernier tir (9,8 et 8,9 respectivement), mais la Chinoise avait suffisamment d’avance pour l’emporter (251,1pts pour la Russe). A la cinquième place, on retrouve la seule Française en lice de cette épreuve, Océanne Muller qui, à 18 ans et après avoir eu son bac, a disputé une très belle finale olympique.Voilà une belle expérience pour la championne d’Europe, sur qui il faudra à coup sûr compter à Paris dans trois ans !Et si la première médaille française dans ces Jeux Olympiques de Tokyo venait du tir à la carabine à air comprimé ? Océanne Muller, âgée de seulement 18 ans et déjà championne d'Europe, a trois chances sur huit de décrocher une breloque, puisqu'elle s'est qualifiée pour la finale du tir à 10m en terminant dans le Top 8 requis, plus précisément cinquième.Le meilleur score est revenu à la Norvégienne Jeanette Hegg Duestad, qui a tout simplement battu le record olympique en qualifications, avec 632,9 points, grâce notamment à un 10,9 lors de sa quatrième série. Océanne Muller devra vite se mettre en condition pour disputer la finale, puisqu'elle se déroulera dès 3h45, heure française. Deux Coréennes, une Américaine, une Chinoise, une Suissesse et une Russe disputeront également cette finale.