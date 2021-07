Tir à l’arc (par équipes/H) : Les Etats-Unis éliminent les Bleus d'entrée

🏹 Thomas Chirault, Pierre Plihon et Jean-Charles Valladont s’inclinent en huitièmes de finale face aux Américains !

Les Etats-Unis ont profité des cadeaux des Bleus

Il n’y aura pas de médaille pour Thomas Chirault, Pierre Plihon et Jean-Charles Valladont. Opposés aux Etats-Unis pour leur entrée en lice dans l’épreuve par équipes de tir à l’arc, les Tricolores se sont inclinés de manière nette. Alors que les Américains n’ont pas abordé le match avec une confiance au maximum, les Bleus n’ont pas su saisir leur chance d’entrée. Alors que Brady Ellison, Jack Williams et Jacob Wukie ont peiné à mettre leurs flèches dans le jaune, c’est à dire marquer neuf ou dix points, Jean-Charles Valladont a eu l’opportunité de donner l’avantage à l’équipe de France. Mais avec un huit sur sa dernière flèche, le leader des Tricolores a cédé et laissé les Américains faire la course en tête (52-51). Thomas Chirault, pour sa part, a répondu présent avec deux flèches dans le dix à l’occasion du deuxième set. C’est alors que les Bleus ont fait une erreur lourde de conséquence.En effet, pour chaque set, les deux équipes ont chacune 120 secondes pour tirer leurs six flèches. Or, pour conclure le deuxième set, Jean-Charles Valladont n’a pas été prévenu qu’il avait un temps très limité pour tirer. L’archer français n’a pas pu décocher sa flèche, ouvrant grand la porte aux Américains, qui se sont engouffrés dans la brèche pour creuser l’écart (55-45). Dos au mur, les Bleus devaient réagir mais les représentants des Etats-Unis ne leur ont pas donné l’occasion de faire leur retour. Dans le troisième set, Brady Ellison et ses coéquipiers ont mis quatre de leurs six flèches dans le dix. Ce à quoi les Tricolores n’ont pas su répondre (58-54). Avec un score net et sans bavure (6-0), les Américains se qualifient pour les quarts de finale quand les Bleus pourront se reprendre lors de l’épreuve individuelle prévue les 28 et 31 juillet prochains.