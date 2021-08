Tennis de table (par équipes/H) : Direction les quarts de finale pour Lebesson, Gauzy et Cassin

Les Bleus n’ont pas manqué leurs débuts. Opposés à Hong Kong en huitièmes de finale du tournoi par équipes de tennis de table, les Tricolores n’ont pas fait durer le suspense. En trois rencontres, les représentants de l’ancienne colonie britannique n’ont pu remporter qu’une seule manche ! Aux côtés d’Alexandre Cassin, Emmanuel Lebesson a donné le ton face à Siu Hang Lam et Kwan Kit Ho même si la première manche a été très accrochée et remportée de deux longueurs par les Bleus. Plus à l’aise, les Tricolores ont mis en difficultés leurs adversaires qui n’ont pas pu suivre le rythme et se sont logiquement inclinés en trois manches (12-10, 11-8, 11-6 en 28 minutes). Après ce double inaugural, Simon Gauzy a pris la relève pour affronter Chun Ting Wong. A l’image de ses coéquipiers, le Tricolore a démarré tambour battant avec une première manche à sens unique.

Lebesson a aisément conclu

C’est alors que le Hongkongais s’est rebellé et a répondu au jeu du Français. Simon Gauzy a alors vu son adversaire revenir à une manche partout avant de s’accrocher dans la troisième. Néanmoins, le 19eme joueur mondial a eu le dernier mot face à celui qui est juste derrière lui au classement ITTF en remportant deux dernières manches étriquées (11-5, 7-11, 14-12, 11-9 en 34 minutes). Avec deux succès, les Bleus pouvaient apercevoir les quarts de finale avec Emmanuel Lebesson qui devait terminer le travail face à Kwan Kit Ho, 101eme mondial. Ce dernier, qui n’avait pas le droit à l’erreur, a poussé le Tricolore dans ses retranchements mais sans parvenir à remporter ce premier set. A partir de là, Emmanuel Lebesson a pris les commandes du match pour s’imposer sans coup férir (12-10, 11-5, 11-4 en 26 minutes) et qualifier l’équipe de France pour les quarts de finale. La Chine, tête de série numéro 1, ou l’Egypte sera l’adversaire des Bleus pour une place dans le dernier carré.