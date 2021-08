Tennis de table (par équipes/F) : Elimination dès leur entrée en lice pour les Bleues

Les Bleues n’iront pas plus loin que les huitièmes de finale. Pour leur entrée en lice dans le tournoi par équipes féminin, les joueuses de l’équipe de France n’ont pas pu contrecarrer les plans de Singapour. Aux côtés de Stéphanie Loeuillette, Jia Nan Yuan a lancé les Bleues lors du double. Mais, opposées à Ye Lin et Mengyu Lin, les Tricolores ont nettement perdu le premier set avant de connaître la même infortune lors de la deuxième manche. Dos au mur, les Françaises ont alors haussé le ton et mis plus en difficulté leurs adversaires. Mais ce regain de forme s’est avéré insuffisant pour espérer inverser la tendance avec une défaite sèche pour le clan tricolore (11-6, 11-5, 13-11 en 24 minutes). Dans la foulée, Prithika Pavade a eu l’opportunité de lancer les Bleues dans cette rencontre. Face à Tianwei Feng, la 390eme joueuse mondiale a démarré sur les chapeaux de roues avec le gain des deux premières manches.

Les Bleues sans solution

Mais la numéro 9 mondiale a su reprendre ses esprits et imposer un tempo d’enfer à la Française. Ne laissant que trois points à Prithika Pavade, la Singapourienne s’est relancée avant de revenir moins aisément à deux manches partout. Le set décisif a été à sens unique en faveur de Tianwei Feng (8-11, 6-11, 11-3, 11-8, 11-3 en 36 minutes) qui a fait le break pour son équipe. 47eme au classement ITTF, Mengyu Yu avait alors l’occasion de conclure la rencontre face à Jia Nan Yuan… et elle n’a pas laissé passer sa chance. Si les deux premières manches ont été accrochées et partagées, la Tricolore n’a pas été en mesure de prendre le meilleur sur son adversaire. La Singapourienne s’impose en quatre manches (11-8, 7-11, 11-5, 11-8 en 37 minutes) et assure à son équipe une place en quarts de finale face à la Chine, tête de série numéro 1.