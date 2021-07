La France n’a remporté que deux médailles olympiques en tennis de table durant toute son histoire (Jean-Philippe Gatien en argent en simple en 1992, Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila en bronze en double en 2000), mais elle a une belle chance d’en décrocher une troisième à Tokyo ! Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan seront en lice ce jeudi pour une médaille de bronze dans le tournoi de double mixte. Vainqueurs au bout du suspense des numéros 5 mondiaux, les Hongkongais Chun Ting Wong et Hoi Kem Doo (11-3, 6-11, 7-11, 11-7, 9-11, 11-7, 13-11 en 1h03’), les Tricolores ont échoué face aux Chinois Xin Xu et Shiwen Liu. Après deux manches à sens unique, Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan ont fait douter leurs adversaires mais sans parvenir à retarder l’échéance. Les têtes de série numéro 1 ont ensuite conclure la rencontre en quatre sets (11-5, 11-6, 13-11, 11-7 en 38 minutes).

Lebesson et Yuan continuent en simple

Avant de disputer cette demi-finale, Emmanuel Lebesson s'est offert une qualification pour les seizièmes de finale du tournoi de simple. Le 41eme joueur mondial a disposé du 48eme, le Croate Andrej Gacina, en quatre manches et 38 minutes : 11-6, 11-8, 12-10, 13-11. Au prochain tour, il défiera le n°1 mondial, le Chinois Zhendong Fan. Jia Nan Yuan est également en réussite en simple. La Tricolore s'est qualifiée pour les seizièmes de finale du simple féminin aux dépens de la Brésilienne Bruna Takahashi en quatre manches (11-8, 11-7, 11-6, 11-8) et retrouvera la Sud-Coréenne Jihee Jeon.