Tennis de table : Lebesson et Yuan en demi-finale du double mixte

La France n’a remporté que deux médailles olympiques en tennis de table durant toute son histoire (Jean-Philippe Gatien en argent en simple en 1992, Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila en bronze en double en 2000), mais elle a une belle chance d’en décrocher une troisième à Tokyo ! Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan se sont en effet qualifiés pour les demi-finales du tournoi de double mixte ce dimanche.Il va désormais falloir récupérer, car les Bleus affronteront dès 13h00 (heure française) la paire chinoise n°3 mondiale composée de Shiwen Liu et Xin Xu. Un match pour écrire l'histoire !