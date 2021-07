Tennis de table : Lebesson et Yuan battus en petite finale du double mixte

🏓 Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan s'inclinent face à Taïwan. #Tokyo2020 #JeuxOlympiques



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/sufil7RauY pic.twitter.com/S7K1KLXxuu

— France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Un match de seulement 38 minutes

La France ne décrochera pas la troisième médaille de son histoire en tennis de table, après la médaille d'argent de Jean-Phlippe Gatien en simple à Barcelone en 1992 et la médaille de bronze de Jean-Philippe Gatien et Patrick Chila en double en 2000 à Sydney. Emmanuel Lebesson et Jia Nan Yuan ont en effet échoué dans la petite finale du double mixte.Les Taïwanais se sont facilement imposés quatre manches à zéro en seulement 38 minutes : 11-8, 11-7, 11-8, 11-5. Il n'y a pas eu photo lors de cette partie, et la paire Lin-Cheng s'est notamment montrée excellente sur son service, en remportant 21 points, contre 14 pour les Bleus (seulement un point dans le dernier set !). Meilleure chance de médaille française en tennis de table cette année, le double mixte reste donc au pied du podium.