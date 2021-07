🇫🇷 Notre pongiste Emmanuel Lebesson éliminé en seizième de finale du simple face au Chinois Zhendong Fan.

Simon Gauzy et Jia Nan Yuan iront tenter de décrocher une place en huitièmes dès 7h30 💪#AllezLesBleus #Tokyo2020



— Equipe France (@EquipeFRA) July 27, 2021

Gauzy assure sa place en huitièmes puis tombe sur plus fort

Yuan s’incline malgré une belle réaction

Alors qu’il avait parfaitement entamé son parcours dans le tournoi de simple messieurs des épreuves de tennis de table des Jeux Olympiques de Tokyo avec une victoire en quatre manches sur le Croate Andrej Gacina, la marche a été trop haute en seizièmes de finale.Dès les premiers échanges, le Chinois a imposé son jeu, ne laissant que trois points au Français. Un scenario qui, malheureusement pour le numéro 2 français, s’est reproduit dans chacune des quatre manches pourLes espoirs tricolores en simple messieurs se sont reportés sur Simon Gauzy.S’il a dû s’employer pour remporter le premier set, non sans une petite frayeur avec une glissade, le Tricolore est ensuite allé chercher les deux manches suivantes pour conforter un peu plus sa domination lors de ce seizième de finale du simple messieurs. Mené trois manches à rien, Jonathan Groth n’a pas su répondre aux offensives de Simon Gauzy qui se qualifie sans coup férir (12-10, 11-9, 11-9, 11-5 en 37 minutes). Pour une place en quarts de finale, le Tricolore devait en découdre avec le numéro 3 mondial et tête de série numéro 2, le Chinois Long Ma. Mais il n'y a pas eu de miracle.Le Chinois a notamment remporté 27 points sur son service, contre 17 pour le Français.Jia Nan Yuan ne connaîtra pas la même réussite en simple qu’en double mixte.Cette dernière a remporté d’une courte marge le premier set avant de dominer la Tricolore dans la deuxième. Dos au mur, Jia Nan Yuan a su réduire l’écart en remportant la troisième manche mais Jihee Jeon n’a pas laissé la Française reprendre confiance, se rapprochant à une manche de la victoire. Toutefois, la 14eme mondiale n’a pas su conclure lors des cinquième et sixième manches.Sans surprise, il n'y aura donc pas de médaille française en simple lors de ces JO. Les dernières chances reposent désormais sur les épreuves par équipes.