Surf : Fin de parcours en quarts de finale pour Bourez

🇫🇷 C’est terminé pour notre dernier surfeur français en lice. Michel Bourez est éliminé en quarts de finale par le brésilien Gabriel Medina. #AllezLesBleus #Tokyo2020

— Equipe France (@EquipeFRA) July 26, 2021

Medina a su mieux convaincre les juges

Il n’y aura pas de médaille française en surf à Tokyo. Alors que Johanne Defay, Pauline Ado et Jérémy Florès ont tous trois été éliminés ce lundi au stade des huitièmes de finale, Michel Bourez n’est pas parvenu à aller beaucoup plus loin ce mardi sur les vagues de Tsurigasaki. A l’image du triathlon en début de journée, l’arrivée sur l’archipel japonais du typhon Nepartak a changé du tout au tout les conditions dans lesquelles les épreuves de surf se sont disputées. Avec des vagues plus formées, les deux surfeurs ont pu un peu mieux étalage de leurs talents. Toutefois, Michel Bourez n’a pas su tirer son épingle du jeu à l’occasion de son duel avec le Brésilien Gabriel Medina, actuel premier du classement du World Championship Tour. Après quatre vagues ayant permis à chacun des deux concurrents de se faire une idée des conditions, les choses sérieuses ont pu commencer.Sur leur cinquième vague, tant Michel Bourez que Gabriel Medina ont su marquer un de leurs deux meilleurs scores. Pour quatre dixièmes de points, 6,73 contre 6,33, c’est le Français qui a pris l’avantage dans ce quart de finale. Mais, devant alors réagir, le Brésilien a haussé son niveau de jeu. Après une sixième vague moyenne pour l’un comme pour l’autre, Gabriel Medina a convaincu les juges, qui lui ont donné une note moyenne de 9,00 points, avec un spectaculaire 360. Michel Bourez, pour sa part, a été un ton en-dessous avec seulement 6,93 points. Les deux surfeurs ne parvenant pas à accrocher une vague suffisamment importante pour réaliser de meilleurs scores, le sort en était jeté. Avec un total de 15,33 points, Gabriel Medina se qualifie pour les demi-finales de cette première épreuve de surf de l’histoire des Jeux d'été. Michel Bourez, avec son score total de 13,66 points, s’arrête aux portes du dernier carré et voit ses espoirs de médaille prendre fin.