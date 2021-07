Surf : Ferreira et Moore premiers champions olympiques de l'histoire

🥇🇧🇷 Italo Ferreira est le premier champion olympique de surf de l'histoire 🤩

Grand moment de joie avec toute son équipe après sa performance de haut niveau ! #surf #tokyo2020

Hawaii sur le toit du monde chez les filles



🏄♀ Carissa Moore marque à jamais l'Histoire en devenant la première championne olympique de surf 🥇

L'Américaine 🇺🇸 de 28 ans, déjà Championne du Monde en 2011🏆, ajoute une médaille d'or à son beau palmarès.

Le Brésilien Italo Ferreira rentre dans l'histoire des Jeux Olympiques en devenant le premier surfeur médaillé d'or ! Alors qu'il affrontait le local de l'épreuve, le Japonais Kanoa Igarashi, le champion du monde 2019 a prouvé qu'il faisait partie du cercle très fermé des meilleurs surfeurs du monde.Mais le surfeur brésilien n'a été perturbé par la météo changeante. Au large des côtes nippones de Tsurigasaki, Italo Ferreira a su renverser ce mardi en quart de finale, un autre Japonais, Hiroto Ohhara (16,30 - 11,90), avant de gagner de justesse face à l'Australien Owen Wright (le tombeur de Michel Bourez en quarts) en demies (13,17 - 12,47) pour conclure face au local de l'étape, Igarashi. Une finale qu'il aura surclassée avec trois vagues à plus de 7, dont un à 7,77 et un 7,37, alors que la meilleure note du Japonais fut de 3,83. Après avoir déjà remporté les Mondiaux ISA organisés à Myazaki au Japon en 2019, qui faisaient figure de grande répétition générale avant ces Jeux, Ferreira décroche la médaille d'or, alors que les Brésiliens attendaient sûrement plus le très populaire et amis des stars Gabriel Medina.Du côté des filles c'est l'Américaine Carissa Moore qui remporte l'or face à la Sud-Africaine Bianca Buitendag, dans les mêmes conditions dantesques que les garçons. Elle a su dominer et gagner cette finale haut la main sur le score de 14,93 à 8,46.La native d'Honolulu confirme bien que c'est la meilleure surfeuse du circuit mondial.