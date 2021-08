Sports équestres : La France dans le coup

#RideToTokyo Derniers Tricolores à s'élancer dans l'épreuve par équipes, Mathieu Billot et Quel Filou 13 sortent de piste avec 9 pts. 👏🇫🇷🐴

Auréolée à Rio en 2016, dans le concours du saut d'obstacles,. Bien lancés par Simon Delestre sur Berlux Z, auteur d'un parcours sans faute mais bouclé avec un point de pénalité de retard sur le temps imparti, les Bleus ont assuré. En selle sur Vancouver de Lanlore, Pénélope Leprévost a pris le relais avec un parcours à 5 points de pénalité. Et enfin, grâce à Filou 13, Mathieu Billot a de son côté récolté 9 points au terme de son passage.Le trio tricolore prend la 6eme place de cette phase qualificative au parc équestre, et se qualifie pour la finale de ce samedi afin d'y défendre son titre.. Grandiose ! Avec quatre points de pénalité, la Belgique et l'Allemagne se positionnent ex-aequo au second rang. La Suisse et les Etats-Unis, avec respectivement 10 et 13 points de pénalité, ont également devancé la France. Mais cette hiérarchie peut bien évidemment être totalement bouleversée en finale...