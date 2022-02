Snowboard (H) : Triomphe historique pour Su en Big Air

This was INCREDIBLE!

Parrot, la belle histoire de ces Jeux

JEUX D'HIVER DE PÉKIN / SNOWBOARD (H)

Classement du big air - Mardi 15 février 2022

Ce mardi 15 février représentera à tout jamais une date historique dans l'histoire du sport chinois. En glanant la médaille d'or du Big Air ce mardi au Big air Shougang,. Une prouesse acquise grâce à ses deux premiers passages sur le tremplin avec des sauts notés successivement à 89.50 puis 93.0. Suffisant pour le placer au sommet du concours, bien que deux adversaires ont obtenu des meilleures notes à leur seconde tentative. Le Japonais Takero Otsuka, impressionnant avec son saut récompensé d'une note de 95.0, ne figure pas sur le podium en raison de ses loupés. Une défaillance fatale car la note finale est constituée des deux meilleures notes au terme des trois runs.Bénéficiant d'une note de 94.0 à son second passage, le second meilleur score décerné par les juges ce mardi, Max Parrot n'achève le concours qu'en 3eme position(170.25). A l'instar de Takero Otsuka,. Ce dernier a réussi ses trois sauts, dont le meilleur culmine à 89.25. Si les règles étaient différentes avec trois passages comptabilisés, c'est lui qui aurait raflé la mise.Huit jours plus tôt,. Le Canadien qui avait suscité le respect suite à sa guérison d'un cancer du sang, a réussi à retrouver son meilleur niveau et même garnir sa vitrine à trophées de la plus belle des récompenses après avoir échoué en 2014 à Sotchi, (5eme du concours) et en 2018 à Pyeongchang également, médaillé d'argent derrière son compatriote Sébastien Toutant.2- Mons Roisland (NOR) : 171.753- Max Parrot (CAN) : 170.254- Hiroaki Kunitake (JPN) : 166.255- Redmond Gerard (USA) : 165.75...