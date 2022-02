Snowboard (H) / Shaun White : « Merci au snowboard, l’amour de ma vie »

🥺 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐞́𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 : le dernier run de la carrière de Shaun White ! À 35 ans, l'Américain tire sa révérence avec ses 3️⃣ titres olympiques en poche. 𝐋𝐞́𝐠𝐞𝐧𝐝𝐞 🙌#Beijing2022 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/aCH5hT6ygI

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2022

White : "J'ai hâte de voir où va ce sport"

Le bilan de Shaun White aux Jeux Olympiques restera donc de trois médailles d’or (en 2006, 2010 et 2018) et deux quatrièmes places (en 2014 et 2022). La légende du snowboard a décidé de ranger sa planche, à 35 ans, et il était bien difficile pour lui de cacher son émotion au terme de cette finale de Pékin, remportée par le Japonais Ayumu Hirano devant l’Australien Scotty James et le Suisse Jan Scherrer. L’Américain a reçu une standing ovation après sa troisième manche, et il n’a pas pu retenir ses larmes. « C'est fini pour moi. Merci au snowboard. C'est l'amour de ma vieJe sais qu'il est content de sa deuxième place mais je sais qu'il voulait l'or. Ayumu l’a battu, c'était la course d'une vie pour lui, je suis tellement fier de lui. »Le natif de San Diego n’a aucun regret au moment d’arrêter la compétition, et a même hâte de voir ce que réserve l’avenir, à titre personnel, et pour son sport de prédilection. « Ça a été un sacré voyage, je suis tellement heureux, et je vous remercie tous du fond du cœur. Beaucoup d'émotions me frappent en ce moment, les acclamations de la foule, quelques mots gentils de mes coéquipiers en bas. J'ai hâte de voir où va ce sport. C'est difficile pour moi de ne pas m'accrocher à cette dernière manche, je le voulais tellement.Pour obtenir ce tour de bonus, pour être ici, voir ces jeunes gars en compétition, cela a été un processus tellement agréable. Je suis vraiment reconnaissant d'être ici et de continuer à concourir et même d'être quatrième, j'en suis fier. L'avenir pour moi est tellement excitant. Il y a tellement de choses que je veux faire dans ma vie. Tellement à faire, tellement à vivre, ce n'est que le début. » Nul doute qu'il ne sera jamais bien loin de sa planche que ce soit un skateboard ou un snowboard.