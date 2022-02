Snowboard (H) : Shaun White arrêtera sa carrière après les JO

C’est une légende du snowboard qui va tirer sa révérence dans les prochains jours. A 35 ans, Shaun White a en effet annoncé que les Jeux Olympiques de Pékin seraient sa dernière compétition. Le snowboardeur américain, spécialiste du halfpipe, visera dans la capitale chinoise un quatrième titre olympique, lui qui avait remporté la médaille d’or à Turin en 2006, à Vancouver en 2010 et à Pyeongchang en 2018. En 2014 à Sotchi, il avait terminé au pied du podium après une chute lors de son premier run, et avait laissé la victoire au Suisse Iouri Podladtchikov. Celui qui est surnommé la "tomate volante" en raison de ses cheveux roux détient également le record de victoires aux X Games (13), où il s'est imposé en snowbard, mais aussi en skateboard.

White : "Tout le monde a rattrapé mon niveau"

« C'est ma dernière compétition, d'habitude après une année olympique, je prends une saison "off", car il y a tellement de pression pour se qualifier, mais là cela sera ma dernière compétition, ce qui en fait un moment plutôt spécial. Je vais profiter de chaque moment de ces Jeux Olympiques. J’ai des problèmes de genou et de dos, et c’est pour cela que j’ai pris cette décision, a déclaré samedi en conférence de presse le natif de San Diego. La chose dont je suis le plus fier est de rester au top d'un sport qui a changé constamment depuis que j’ai commencé. C'est presque comme la mode, c'est en constante évolution. Vous essayez de deviner la tendance de ce qui va se passer, vous prenez le pouls. Les autres concurrents ont la moitié de mon âge et font des figures de plus en plus dures. Tout le monde a rattrapé mon niveau. Mais je suis toujours incroyablement compétitif dans toutes les situations. » A confirmer mercredi lors des qualifications et vendredi lors de l'éventuelle finale !