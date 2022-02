Snowboard (H) : Liam Tourki pas qualifié pour la finale du halfpipe

Liam Tourki n’a pas su saisir sa chance. Seul Tricolore engagé dans les qualifications de l’épreuve masculine de halfpipe des Jeux d'hiver de Pékin, le natif de Grenoble n’a pas réalisé un passage complet à Secret Garden. Avec un 900 pour lancer son premier passage, le Français a manqué sa réception en posant une main sur la neige. Ayant perdu l’essentiel de sa vitesse, il n’a pas pu enchaîner correctement et les juges l’ont logiquement sanctionné avec une note de 25,50 points et une 19eme place au terme de cette première manche. Ayant une opportunité de se reprendre, Liam Tourki a bien démarré avec beaucoup d’amplitude pour réaliser une nouvelle fois un 900, soit deux rotations et demie en l’air. Toutefois, sur une tentative de Cab 1080, la réception a été totalement manquée. Parti au sol, le Tricolore a vu ses espoirs de qualification pour la finale partir en fumée avec une note de 11,50 points sur cette deuxième manche. Liam Tourki termine avec la 20eme place.

Hirano et James donnent rendez-vous, White sera bien là

Ces qualifications de l’épreuve de halfpipe masculine ont été dominées par le Japonais Ayumu Hirano. Le médaillé d’argent dans la discipline à Sotchi en 2014 et à Pyeongchang en 2018 a démarré par un score de 87,25 points lors de la première manche avant de lâcher les chevaux lors de la deuxième. Avec 93,25 points, il devance de deux points l’Australien Scotty James alors que son compatriote Ruka Hirano complète le Top 3 avec un score de 87,00 points. Tenant du titre et triple champion olympique de halfpipe, Shaun White a su limiter les dégâts pour valider son billet pour la finale. L’Américain, dont la marge sur la concurrence s’est très nettement réduite depuis les derniers Jeux d’hiver, est allé à la faute sur son premier passage, avec un score de 24,25 points qui lui imposait une deuxième manche quasiment parfaite pour prendre place parmi les douze premiers. Shaun White a atteint son objectif avec un score de 86,25 points et une quatrième place. Il faudra compter sur lui pour aller chercher une nouvelle médaille.



JEUX D’HIVER DE PEKIN - SNOWBOARD / HALFPIPE (H)

Classement des qualifications - Mercredi 9 février 2022

1- Ayumu Hirano (JAP) 93,25 points

2- Scotty James (AUS) 91,25

3- Ruka Hirano (JAP) 87,00

4- Shaun White (USA) 82,25

5- Valentino Guseli (AUS) 85,75

6- Yuto Totsuka (JAP) 84,50

7- Taylor Gold (USA) 83,50

8- Jan Scherrer (SUI) 79,25

9- Kaishu Hirano (JAP) 77,25

10- Andre Hoeflich (ALL) 75,00

11- Patrick Burgener (SUI) 73,00

12- Chase Josey (USA) 69,50

20- Liam Tourki (FRA) 25,50

