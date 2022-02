Snowboard (Géant Parallèle) : Ledecka double la mise, Karl s'offre enfin le titre

Ester Ledecka les a toutes fait craquer ! Quatre ans après avoir remporté le titre olympique du slalom géant parallèle, la Tchèque n’a pas eu de concurrence pour récidiver sur la piste de Genting. Après avoir remporté les qualifications avec près de trois secondes d’avance sur la concurrence, celle qui avait également remporté l’or en ski alpin sur le Super-G à Pyeongchang a vu toutes ses adversaires céder sous la pression. En huitièmes de finale, l’Italienne Nadya Ochner n’a pas été en mesure de voir la ligne d’arrivée puis c’est la Polonaise Aleksandra Krol qui a subi le même sort. Cette dernière a tout tenté pour faire douter Ester Ledecka mais, sans doute au-delà de ses limites, elle a fini par céder et ouvrir la porte du dernier carré à la Tchèque. Opposée à la Néerlandaise Michelle Dekker, la tenante du titre a appliqué la même stratégie, c’est-à-dire partir vite et faire craquer son adversaire pour passer la ligne d’arrivée en premier. Qualifiée pour sa deuxième finale olympique consécutive, Ester Ledecka n’a pas laissé passer l’occasion de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium. Après une première faute en milieu de parcours, l’Autrichienne Daniela Ulbing n’a pas pu éviter la sortie de piste. Ester Ledecka s’offre ainsi un troisième titre de championne olympique et va pouvoir se tourner vers le ski alpin, discipline dans laquelle elle compte bien défendre à nouveau victorieusement son titre. Pour la médaille de bronze, la Slovène Gloria Kotnik a profité de la faute de Michelle Dekker pour s’offrir la troisième marche du podium.

Karl prend sa revanche de Vancouver

Douze ans après, Benjamin Karl est enfin champion olympique de slalom géant parallèle ! Battu en finale par le Canadien Jasey Jay Anderson à Vancouver, l’Autrichien a battu le signe indien à Pékin. Alors que le tenant du titre Nevin Galmarini n’est pas parvenu à passer l’obstacle des manches de qualification, Benjamin Karl a su passer les étapes les unes après les autres. Auteur du deuxième temps des qualifications à trois quarts de seconde du Sud-Coréen Sangho Lee, l’Autrichien s’est défait du Bulgare Radoslav Yankov pour 36 centièmes de seconde pour s’assurer de participer aux quarts de finale. Opposé ensuite à son compatriote Alexander Payer, Benjamin Karl a profité de l’erreur de ce dernier pour rejoindre l’expérimenté Roland Fischnaller dans le dernier carré. L’Italien, champion du monde en 2015, n’a toutefois pas été en mesure de voir la ligne d’arrivée lors de son duel avec l’Autrichien. Après avoir échoué en 2010, Benjamin Karl s’est vu offrir l’occasion de prendre sa revanche sur les Jeux d’hiver. Pour cela, il lui fallait prendre le meilleur sur le Slovène Tim Mastnak. Une petite faute en début de parcours semblait avoir fait la différence mais l’Autrichien s’est accroché pour revenir et s’imposer de 82 centièmes de secondes afin de se parer d’or olympique. La médaille de bronze revient au Russe Vic Wild, sacré dans la discipline à Sotchi en 2014, qui a pris le meilleur sur Roland Fischnaller.