Snowboard (F) : Sadowski-Synnott dans l'histoire du sport néo-zélandais

JEUX D'HIVER 2022 / SNOWBOARD (F)

Classement de l'épreuve de slopestyle - Dimanche 6 février 2022

Ce dimanche 6 février est un jour historique pour le sport néo-zélandais ! Alors que le pays a déjà remporté 53 médailles d’or aux Jeux Olympiques d’été (dont 14 en aviron), il n’en avait en revanche jamais gagné aux Jeux Olympiques d’hiver. L’erreur est désormais réparée. Zoi Sadowski Synnott a en effet décroché ce dimanche le premier titre olympique de la Nouvelle-Zélande aux Jeux d’hiver (la quatrième médaille au total), en remportant l’épreuve de slopestyle en snowboard.Elle a pris la tête du concours en signant le meilleur saut de la première manche, avant de ne réussir que le onzième saut de la deuxième manche, ce qui a permis à l'Américaine Julia Marine de la dépasser.Dans la troisième, c'est encore elle qui a obtenu le meilleur score. Avec 92,88 points, elle devance sa dauphine, Julia Marino, de plus de cinq points. L'Australienne Tess Coady complète le podium, à plus de huit points de la gagnante.Depuis, elle a également remporté deux titres de championne du monde de slopestyle. Grâce à ce triomphe de Zoi Sadowski Synnott, fêtée par toutes ses rivales à l'arrivée, la Nouvelle-Zélande se retrouve troisième ex-aequo au classement des médailles, qui l'eût cru ? Rappelons qu'aucune Française ne participait à cette finale, Lucile Lefèvre ayant terminé 27eme des qualifications, avant de mettre un terme à sa carrière.2- Julia Marino (USA) 87,68pts3- Tess Coady (AUS) 84,15pts4- Laurie Blouin (CAN) 81,41pts5- Reira Iwabuchi (JAP) 90,03pts...