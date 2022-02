Snowboard (F) : Pas de finale pour Lefèvre en Big Air

🇫🇷 La tigresse Lucile Lefevre a fait ses adieux à la compétition avec style 🐯



qui avait apporté la première médaille d'or de l'histoire de la Nouvelle-Zélande aux Jeux d'hiver en remportant le slopestyle dimanche dernier, qui a obtenu la meilleure note : 175,50. On retrouve également trois Japonaises parmi les cinq premières. La finale se déroulera mardi à partir de 2h30, heure française.



JEUX D'HIVER DE PEKIN / SNOWBOARD (F)

Classement des qualifications du Big Air - Lundi 14 février 2022

1- Zoi Sadowski Synnott (NZL) : 176,50pts

2- Kokomo Murase (JAP) : 171

3- Reira Iwabuchi (JAP) : 158,5

4- Laurie Blouin (CAN) : 156,25

5- Miyabi Onitsuka (JAP) : 154,25

...

29- Lucile Lefèvre (FRA) : 20

Cette fois, ça y est, Lucile Lefèvre est retraitée. La snowboardeuse de 26 ans avait annoncé après son échec en qualifications du slopestyle que les JO de Pékin seraient sa dernière compétition. Elle n'ira pas non plus en finale du Big Air. Blessée au genou, la native de Briançon n'a fait que la figuration lors des qualifications de cette discipline qui fait ses grands débuts olympiques. Elle a effectué des sauts basiques et a obtenu les notes de 19, 15 et 20 (sur 100) lors de ses trois sauts, sachant que les deux meilleures notes étaient prises en compte pour déterminer les douze qualifiées pour la finale.C'est la fin d'une aventure débutée il y a un peu plus de dix ans au haut niveau pour la snowboardeuse, victorieuse d'une épreuve de Coupe du Monde en halfpipe en 2011, 20eme des Mondiaux de Big Air en 2017 et 25eme en slopestyle lors des JO de Pyeongchang en 2018.