🤯 Chloe Kim assomme le concours dès le premier run ! Avec un score de 94.00, l'Américaine, championne olympique et championne du monde en titre, prend le large dans cette finale du half-pipe ! #Beijing2022 #HomeOfTheOlympics pic.twitter.com/aWuYPjOY4O

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 10, 2022

Castellet fait briller l'Espagne

JEUX D'HIVER DE PÉKIN / SNOWBOARD (F)

Classement du halfpipe - Jeudi 10 février 2022

Sixième jour de compétition aux Jeux de Pékin, et deuxième médaille d’or (seulement) pour les Etats-Unis. Et c’est encore grâce à une snowboardeuse ! Après Lindsey Jacobellis en cross mercredi, c’est Chloé Kim qui a triomphé ce jeudi en halfpipe. Mais s’il s’agissait d’un tout premier titre pour Jacobellis, à 36 ans, il s’agit en revanche déjà de la deuxième médaille d’or pour Kim, à seulement 21 ans.Kim a en effet réussi un premier saut noté 94, soit huit points de plus que sa dauphine. Ses deux autres sauts ont été ratés (notés respectivement 27 et 26,25, soit la septième note du deuxième saut et la sixième note du troisième saut), mais son excellent score de la première manche lui a permis de décrocher une deuxième fois l'or olympique, une première dans l'histoire du halfpipe féminin, une épreuve présente au programme des JO depuis 1998.A la deuxième place, on retrouve Querait Castellet, qui a écrit une petite page d'histoire en offrant à l'Espagne la cinquième médaille de son histoire aux Jeux Olympiques d'hiver, la première en argent. Après l'or du slalomeur Francisco Ochoa en 1972, et le bronze de la slalomeuse Blanca Ochoa (sa sœur) en 1992, du snowboardeur Regino Hernandez en 2018 et du patineur artistique Javier Fernandez en 2018,La médaillée de bronze des Mondiaux 2021 a obtenu la note de 90,25 lors de son deuxième saut. La troisième place revient à la Japonaise Sena Tomita (22 ans), qui a reçu un joli 88,25 sur son deuxième saut également. Ruki, sa sœur de 20 ans, a terminé cinquième. Aucune Française n'était présente en finale.2- Querait Castellet (ESP) : 90,253- Sena Tomita (JAP) : 88,254- Xuetong Cai (CHN) : 81,255- Ruki Tomita (JAP) : 80,50...