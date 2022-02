Snowboard (Cross par équipes mixtes) : Les techniciens ont présenté leurs excuses aux Bleus

« Pardon à nos athlètes ! » Tel est le message publié par Luc Faye sur Instagram après l’élimination des deux duos tricolores dès les quarts de finale de l’épreuve par équipes mixtes de snowboard cross. Le directeur du snowboard à la Fédération Française de ski n’a pas cherché à fuir la responsabilité de la cellule technique de l’équipe de France. « C'est nous qui nous sommes plantés dans le fartage, a-t-il précisé dans un entretien accordé à froid au quotidien L’Equipe. Ce sont des choses qui arrivent. Malheureusement, ça arrive le mauvais jour. » Des soucis qui viennent des importantes et inattendues chutes de neige sur Genting dans la nuit précédant l’épreuve, qui ont surpris les Bleus, mais pas uniquement. « C'est une combinaison entre le choix des planches, de structures et des produits de fartage. On s'est trompés, a-t-il ajouté. Ça arrive dans toutes les disciplines, en ski de fond, en biathlon, en snowboard... Ça nous arrive au mauvais moment. »

Faye : « Le groupe reste solidaire »

S’il y a eu des discussions en interne à l’issue de l’épreuve, les quatre snowboardeurs français engagés n’ont pas voulu incriminer leurs techniciens. « On a essayé de comprendre ce qu'il s'est passé, comprendre pourquoi ça s'est passé et faire en sorte que cette situation ne se renouvelle pas par la suite, a affirmé Luc Faye. Le groupe reste solidaire et c'est tout à l'honneur des athlètes. » S’il y a eu une tentative de corriger le tir à l’issue des entraînements, elle n’a pas été couronnée de succès. « Il y a eu un gros travail des techniciens pour trouver la solution, a-t-il ajouté. Malheureusement, elle n'a pas été trouvée. A priori, c'est plus sur la base mise la veille qu'il y a eu un souci et c'est ce qu'il nous a empêchés de trouver la bonne solution. » Une contre-performance qui, toutefois, ne va pas assombrir le bilan tricolore en snowboard cross. « On ramène quand même une belle médaille d'argent avec Chloé Trespeuch, il ne faudra pas l’oublier », a conclu le patron des Bleus.

La neige inquiète également dans d’autres disciplines

Si l’équipe de France a été en difficulté en snowboard cross, elle pourrait également l’être dans d'autres disciplines. Patron de l’équipe de France de combiné nordique, Jérôme Laheurte n’a pas caché son inquiétude dans des propos recueillis par France Télévisions, parlant même de « catastrophe ». « On attend la suite mais c'est une neige difficile car sèche. Depuis cette nuit, on est tous en PLS, a-t-il ajouté dans son message. Pour nous, c'est un calvaire total. Il y a de l'inquiétude pour le snowboard et le ski de fond. Nous repartons à zéro. On vient d'oublier une semaine et demi de travail. » Alors que l’équipe de France féminine de ski de fond va prendre part au relais et que les spécialistes du combiné nordique vont découvrir le grand tremplin de Zhangjiakou, le moral n’est pas forcément au beau fixe du côté de Bleus.