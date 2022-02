Skiathlon (F) : La première médaille des Jeux pour Johaug, Claudel 10eme

Et la première médaille des Jeux Olympiques de #Beijing2022 est... norvégienne ! 🇳🇴 🥇

Nepryaeva et Stadlober impressionnantes

Le skiathlon, cette épreuve longue de 15 kilomètres alliant ski classique sur un premier tronçon de 7.5km, et style libre sur la seconde moitié du parcours, décernait ce samedi les premières récompenses de ces Jeux d'hiver de Pékin. Au centre national de ski de fond de Zhangjiakou,. Menant la course quasiment de bout en bout, elle a géré son effort en ski classique pour finalement basculer en tête au point intermédiaire des 7.5 km au bénéfice d'une seconde d'avance sur sa dauphine, la Finlandaise Kerttu Niskanen.En style libre, la triple médaillée olympique a haussé le ton, se détachant de ses poursuivantes et accentuant progressivement son avance. Les Finlandaises Kerttu Niskanen et Krista Parmakoski, ainsi que les Suédoises Frida Karlsson et Ebba Andersson, toutes à la bagarre pour monter sur le podium, se sont effondrées.. Nettement plus rapides que les Scandinaves sur les skis, celles-ci ont terminé dans un temps quasiment similaire, la Russe ne devançant l'Autrichienne que de 0.3 seconde.Leurs performances décoiffent. Surtout celle de Teresa Stadlober, la surprise de cette épreuve. Reléguée à plus de 17 secondes du podium lors du changement de ski après 7.5km de course, l'Autrichienne a en outre repris ses 5 secondes de retard sur Natalia Nepryaeva mais elle a dû s'incliner d'une courte tête face à la Russe. Ce duo a décroché les concurrentes les devançant au point intermédiaire de plus de cinq secondes.. Insuffisant cependant pour figurer sur le podium. L'autre Tricolore, Coralie Bentz, a pour sa part échoué loin derrière, au 38eme rang avec plus de cinq minutes de retard sur la lauréate du jour (+5:20.7).