Ski de fond (H) : Niskanen écrase la concurrence, Lapalus 7eme

Iivo Niskanen champion olympique du 15km classique, Hugo Lapalus 🇫🇷 5e ! Le Finlandais remporte le deuxième titre olympique de sa belle carrière #Beijing2022 pic.twitter.com/GNS4YYQBzq

— Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2022

Lapalus dans le Top 10

JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI DE FOND (H)

Classement du 10km classique - Jeudi 11 février 2022

Hugo Lapalus (FRA) à 1'14"8

Maurice Manificat (FRA) à 1'54"9

Richard Jouve (FRA) à 4'01"8

Une septième médaille olympique pour la famille Niskanen ! Alors que Kerttu (33 ans) en a déjà gagné trois, dont une en argent jeudi sur le 10km classique, son frère Iivo (30 ans) a décroché la quatrième médaille aux JO de sa carrière, sur le 15km classique, la troisième en or après le sprint-relais en 2014 et le 50km en 2018. Le Finlandais est un fondeur multicartes, capable de gagner dans toutes les disciplines, et ce vendredi à Pékin, il était clairement au-dessus du lot., et 37 sur Johannes Klaebo, qui était considéré comme le favori mais qui a fini loin du vainqueur. Au final, ils ne sont que cinq à terminer dans la même minute que le Finlandais, qui a totalement écrasé la concurrence. Il s'agit tout de même d'une sixième médaille olympique pour le Russe de 25 ans et d'une cinquième pour le Norvégien de 25 ans.Côté français, ils étaient trois au départ et ils n'ont pas tous brillé, dans ce style classique qu'ils apprécient moins que le style libre (les deux styles sont pratiqués à tour de rôle lors des JO, et le 15km s'était déroulé en style libre en 2018).Maurice Manificat, à 35 ans, a quant à lui terminé 12eme, à 1'54, malgré l'aide de Richard Jouve, qui a rapidement vu qu'il n'avait pas les jambes pour briller et a tenté d'aider son leader. Le spécialiste du sprint a fini 49eme.2- Alexander Bolshunov (RUS) à 23"23- Johannes Klaebo (NOR) à 37"54- Hans Holund (NOR) à 49"85- Alexey Chervotkin (RUS) à 56"9...7-12-49-...