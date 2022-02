Ski de fond (H) : La Norvège facile sur le sprint par équipes, la France septième

Les Français ont fait mieux que les Françaises en finale du sprint par équipes, mais pas assez pour monter sur le podium. Quelques minutes après la dixième place de Mélissa Gal et Lena Quintin, Hugo Lapalus et Richard Jouve ont pris la septième place de cette épreuve au programme des JO depuis 2006 et qui consiste en six tours de 1,5 kilomètres (trois tours à effectuer chacun à tour de rôle). Alors que la France avait décroché la médaille de bronze il y a quatre ans avec Richard Jouve et Maurice Manificat, les Bleus ont cette fois fini loin du podium.

Les Français craquent sur la fin

JEUX D'HIVER DE PEKIN / SKI DE FOND (H)

Classement du sprint par équipes (6x1,5km) - Mercredi 16 février 2022

France à 35"38

Deuxièmes de leur demi-finale derrière la Norvège, les Français pouvaient nourrir des ambitions, et étaient d'ailleurs en tête aux côtés des Norvégiens (Johannes Klaebo et Erik Valnes) après le deuxième des cinq échanges au programme, puis seuls devant au quatrième échange, avec quatre dixièmes d'avance sur la Norvège et l'Italie. Mais les deux derniers relais leur ont été fatals.e, avec 35 secondes de retard sur la Norvège, finalement largement victorieuse avec deux secondes et demie d'avance sur la Finlande et quatre et demie sur la Russie. La France ne compte donc toujours qu'une seule médaille en fond dans ces JO. Il reste les deux épreuves longue distance (30km pour les femmes, 50km pour les hommes ce week-end).2- Finlande à 2"463- Russie à 4"294- Suède à 15"065- Canada à 22"31...7-...