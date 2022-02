Ski de fond (H) : Bolshunov triomphe sur le skiathlon, Parisse dixième, les Norvégiens sans médaille

La Russie, ce rouleau compresseur : 🥇 pour Bolshunov sur le skiathlon et 🥈 pour Spitsov, le Finlandais Niskanen complète le podium 🥉

Un Top 10 pour Parisse

JEUX D'HIVER / SKI DE FOND (H)

Classement du skiathlon (15km classique + 15km libre) - Dimanche 6 février 2022

Clément Parisse (FRA) à 3'57"2

Jules Lapierre (FRA) à 4'12



Maurice Manificat (FRA) à 5'07"7



Hugo Lapalus (FRA)

La Russie plus forte que la Norvège ! Il y a quatre ans à Pyeongchang, les Norvégiens avaient signé un triplé sur le skiathlon, avec la victoire de Simen Krüger, devant Martin Sundby et Hans Holund. A Pékin, les Russes ont réussi un doublé, avec la victoire d’Alexander Bolshunov devant Denis Spitsov, et les Norvégiens n’ont pas remporté la moindre médaille, puisque c’est le Finlandais Iivo Niskanen qui a décroché le bronze, devant Holund, qui perd donc une place par rapport à 2018 (Krüger n'a pas pu défendre son titre en raison d'un test positif au covid et Sundby a pris sa retraite l'an passé). Sous une température de -9°C, Bolshunov n'a jamais compté plus de quatre secondes de retard sur le leader, lors de cette course qui consistait en 15 kilomètres en style classique, puis 15 kilomètres en style libre après un changement de ski.. Il comptait 41 secondes d’avance sur Spitsov et 1’04 sur Niskanen après 20 kilomètres, puis 58 secondes sur Spitsov et 1’48 sur Niskanen après 25 kilomètres, et il l’a finalement emporté sans jamais être inquiété, avec 1’11 d’avance sur son compatriote et 2’00 sur le Finlandais. Alexander Bolshunov décroche ainsi sa cinquième médaille olympique, à 25 ans, après l’argent sur 50 kilomètres, le relais 4x10km et le sprint par équipes et le bronze sur le sprint remportés à Pyeongchang.Côté français, les chances de médailles françaises reposent plus sur le sprint et les relais que sur les épreuves de distance, mais Clément Parisse (28 ans) a tout de même réussi une belle performance en terminant dixième, à près de quatre minutes du vainqueur, mais en améliorant de trois places son classement des JO 2018.Prochain rendez-vous avec le ski de fond : le sprint féminin mardi.2- Denis Spitsov (RUS) à 1'113- Iivo Niskanen (FIN) à 2'00"24-Hans Christer Holund (NOR) à 2'30"95- Paal Golberg (NOR) à 2'52"5...10-14-23-..., Sjur Roethe (NOR)