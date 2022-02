Ski de fond (H) : Bolshunov remporte la mass start, deux Français dans le top 10

Si la France peut remercier Quentin Fillon Maillet pour ses cinq médailles, le Comité olympique russe peut en faire de même avec Alexander Bolshunov. En effet, ce samedi, ce dernier a remporté la mass start en ski de fond (en 1h11'32″7), sa cinquième breloque olympique à Pékin (dont trois en or). Dans des conditions très compliquées, qui ont notamment poussé les organisateurs à réduire l'épreuve d'environ 20 kilomètres (28,4 au lieu des 50 prévus), le Russe a devancé à l'arrivée son compatriote Ivan Yakimushkin en argent (à 5″5) et le Norvégien Simen Hegstad Krüger en bronze (à 7″). Sur la piste de Zhangjiakou, malgré un vent important et un froid terrible, Bolshunov a fait la différence en fin de course, notamment lors des deux dernières montées.

Parisse et Manificat dans le top 10

C'est ensuite dans la dernière ligne droite que le futur vainqueur s'est détaché, alors que ses concurrents n'ont pas pu suivre son impressionnante cadence. Après ses titres en skiathlon (2x15 km) et en ski de fond sur le relais 4x10 km avec la Russie, le fondeur s'est une nouvelle fois paré d'or dans ces Jeux d'hiver 2022, lui qui compte également une médaille d'argent sur le 15km classique et une en bronze sur le sprint par équipes avec Alexander Terentyev. De leur côté, les Français ont montré de belles choses avec plusieurs attaques à leur actif. Au final, alors qu'ils ont tous les deux été en tête à un moment, Clément Parisse (7eme, à 28″8) et Maurice Manificat (10eme, à 57″6) n'ont pas pu suivre le rythme imprimé par les Russes mais finissent tout de même dans le top 10 à l'arrivée.



JEUX D’HIVER DE PEKIN / SKI DE FOND (H)

Classement final de la mass start (28,4km) – Samedi 19 février 2022

1- Alexander Bolshunov (RUS) en 1h11'32″7

2- Ivan Yakimushkin (RUS) à 5″5

3- Simen Hegstad Krüger (NOR) à 7″

4- Artem Maltsev (RUS) à 10″7

5- Sjur Roethe (NOR) à 15″8

6- Denis Spitsov (RUS) à 26″2

7- Clément Parisse (FRA) à 28″8

8- Scott Patterson (USA) à 33″9

9- William Poromaa (SUE) à 56″4

10- Maurice Manificat (FRA) à 57″6

…

15- Jules Lapierre (FRA) à 2'17″6

34- Adrien Backscheider (FRA) à 4'43″9

...