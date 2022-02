Ski de fond (F) : Le relais pour la Russie, les Bleues terminent loin

La Russie s’offre un deuxième titre en ski de fond à Pékin. Après la victoire d’Alexander Bolshunov en ouverture lors du skiathlon, c’est sur le relais 4x5km féminin que la délégation représentant le Comité Olympique Russe est allée chercher la médaille d’or. Dès le départ et le premier relais en style classique, Yulia Stupak a placé son équipe en tête avec un écart dépassant les dix secondes. Toutefois, une accélération de Katherine Sauerbrey dans le dernier tour de 2500m a permis à l’Allemagne d’aborder la deuxième partie de course dans l’aspiration des Russes avec un duo composé du Japon et de la Finlande distancé de douze secondes. Aux avant-postes, Katharina Hennig et Natalia Nepryaeva ont collaboré dans le deuxième et dernier relais en style classique pour creuser l’écart sur la concurrence. En effet, à mi-course, un trio composé de la Norvège, relancée par Therese Johaug après un premier relais compliqué pour Tiril Udnes Weng, la Suède et la Finlande comptait déjà plus de 20 secondes de retard. Le troisième relais, effectué en style libre, a tout d’abord vu Victoria Carl rester au contact de Tatiana Sorina avant de perdre plusieurs longueurs dans le dernier tour de 2500m.

Stepanova offre l’or à la Russie, les Bleues trop vite distancées

Toutefois, l’Allemande a su tout donner pour lancer Sofie Krehl à seulement cinq secondes de Veronika Stepanova. Un écart qui s’est maintenu dans la première partie du relais mais la dernière relayeuse de l’Allemagne a fait son effort pour revenir dans les skis de la Russe au moment de faire retentir la cloche pour le dernier tour. Une ultime boucle qui a alors vu Veronika Stepanova accélérer la cadence progressivement pour prendre cinq secondes d’avance. En difficulté à l’entrée dans le stade, Sofie Krehl n’a pas pu revenir sur la Russie, qui remporte le titre olympique. L’Allemagne sauve sa médaille d’argent pour un peu plus de deux secondes sur la Suède, qui complète le podium aux dépens de la Finlande. Côté Français, Léna Quintin a été très vite en difficulté et a lancé Delphine Claudel à un peu moins de deux minutes. Un écart qui n’a cessé de se creuser au fil des relais en style libre de Flora Dolci et Mélissa Gal. Les Bleues ont malgré tout su remonter dans la hiérarchie pour finir à la 12eme place, avec un retard d’un peu plus de cinq minutes sur la Russie.



JEUX D’HIVER DE PEKIN - SKI DE FOND / RELAIS 4x5KM (F)

Classement final - Samedi 12 février 2022

1- Russie (Stupak-Nepryaeva-Sorina-Stepanova) en 53’41’’0

2- Allemagne (Sauerbrey-Hennig-Carl-Krehl) à 18’’2

3- Suède (Dahlqvist-Andersson-Karlsson-Sundling) à 20’’7

4- Finlande (Kylloenen-Matintalo-Niskanen-Parmakoski) à 21’’2

5- Norvège (Weng-Johaug-Fossesholm-Haga) à 28’’8

6- Etats-Unis (Swirbul-Brennan-McCabe-Diggins) à 1’28’’2

7- Suisse (van der Graaf-Faehndrich-Kaelin-Meier) à 3’00’’5

8- Italie (Comarella-Ganz-di Centa-Scardoni) à 3’39’’5

9- Canada (Stewart Jones-Beatty-Browne-Bouffard Nesbitt) à 3’39’’9

10- Chine (Chi-Li-Jialin-Ma) à 4’08’’7

…

12- France (Quintin-Claudel-Dolci-Gal) à 5’22’’9

…