Ski de fond (F) : Johaug s'impose pour quatre dixièmes, Bentz 40eme

Deuxième course pour Therese Johaug dans ces Jeux de Pékin et deuxième médaille d'or ! Après avoir remporté le skiathlon samedi (7,5km classique, 7,5km libre), la reine du ski de fond a décroché le Graal ce jeudi sur le 10km classique. Mais il s'en est fallu de très peu ! Partie quatre dossards derrière elle sur cette piste de Zhangjiakou où le thermomètre indiquait -4,5°c, la Finlandaise Kerttu Niskanen a en effet échoué à quatre dixièmes de la Norvégienne après un final haletant. Après avoir déjà gagné le relais 4x5km aux JO de Vancouver en 2010, Johaug, déjà 14 fois championne du monde et triple gagnante du gros globe de cristal, s'offre son troisième titre olympique, à 33 ans. Quel palmarès ! Pour Niskanen, née douze jours avant Johaug, il s'agit en revanche d'une troisième médaille d'argent aux JO, et c'est sans doute celle-ci qui lui laissera le plus de regrets, car cela s'est joué pour quelques mètres.



Incroyable, Kerttu Niskanen échoue à 4 dixièmes de Therese Johaug et de la médaille d'or sur le 10km ! 🤏 #Beijing2022 pic.twitter.com/SUtJBzVkT5

Parmakoski sur le podium de justesse

JEUX D'HIVER / SKI DE FOND (F)

Classement du 10km classique - Jeudi 10 février 2022

Coralie Bentz (FRA) à 3'11"3

Melissa Gal (FRA) à 3'19"4

Sur la troisième marche du podium, assez loin derrière, on retrouve une autre Finlandaise, Krista Parmakoski, qui finit à 31 secondes et demie de la gagnante. Même si elle attend toujours le titre suprême, il s'agit tout de même d'une cinquième médaille olympique pour la fondeuse de 33 ans. Et celle-ci a une belle saveur, car il s'en est fallu d'un dixième pour qu'elle lui échappe. La Russe Natalia Nepryeva a en effet terminé à 31 secondes et six dixièmes de Johaug, et donc un dixième de Parmakoski ! Côté français, on était bien loin de la course aux médailles, sans surprise., à plus de trois minutes de la reine Johaug. Prochain rendez-vous pour les meilleures fondeuses du monde : le relais 4x5km samedi.2- Kerttu Niskanen (FIN) à 0"43- Krista Parmakoski (FIN) à 31"54- Natalia Nepryeva (RUS) à 31"65- Katharina Henning (ALL) à 43"4...40-41-...