Therese Johaug était tout simplement intouchable. A Zhangjiakou, la Norvégienne s'est logiquement et facilement adjugée la mass start en ski de fond pour clore de la meilleure des manière ces Jeux d'hiver 2022 à Pékin, après ses titres sur le 2x7,5 km en skiathlon (poursuite) et le 10 km. Ce dimanche, celle qui avait déjà été médaillée d'or en 2010 à Vancouver (sur le 4x5 km) n'a laissé aucune chance à la concurrence. En effet, au tiers de la course, cette dernière était déjà seule en tête et s'est finalement imposée en 1h24'54, devant l'Américaine Jessie Diggins en argent (à 1'43″3) et la Finlandaise Kerttu Niskanen en bronze (à 2'33″3). Absente en 2018 à Pyeongchang, suite à un contrôle positif à un stéroïde anabolisant, Johaug a cette fois mis tout le monde d'accord, malgré des conditions compliquées.

Claudel a tout donné

Si certaines ont tenté de suivre le rythme imprimé par la native d'Os (Norvège), le résultat final fut parfois dur à avaler. C'est notamment le cas de la Suédoise Ebba Andersoson, qui a un temps pensé lutter pour le podium, avant de finir la 8eme place à 2'41″5 de Johaug. De son côté, Delphine Claudel n'a rien pu faire quand la Norvégienne a accéléré et a tout tenté, avant notamment plusieurs attaques à son actif. La Française a finalement terminé à une belle 7eme place, à 2'40 de Johaug. Pour le reste, les deux autres Bleues se classent 24eme (Flora Dolci, à 7'10″7) et 44eme (Coralie Bentz, à 13'14″2).



JEUX D’HIVER DE PEKIN / SKI DE FOND (F)

Classement final de la mass start (30 km) – Dimanche 20 février 2022

1- Therese Johaug (NOR) en 1h24'54

2- Jessie Diggins (USA) à 1'43″3

3- Kerttu Niskanen (FIN) à 2'33″3

4- Jonna Sundling (SUE) à 2'35″4

5- Tatiana Sorina (RUS) à 2'37″2

6- Rosie Brennan (USA) à 2'38″7

7- Delphine Claudel (FRA) à 2'40

8- Ebba Andersson (SUE) à 2'41″5

9- Mariya Istomina (RUS) à 3'06″1

10- Krista Parmakoski (FIN) à 3'41

...

24- Flora Dolci (FRA) à 7'10″7

...

44- Coralie Bentz (FRA) à 13'14″2

...