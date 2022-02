Ski de fond (30km/H) : Du positif pour Parisse et Manificat

Les Bleus ont été aux avant-postes. Si Alexander Bolshunov est allé chercher un troisième titre olympique à l’occasion du 30km disputé ce samedi, Clément Parisse et Maurice Manificat ont longtemps été aux avant-postes avant de finir dans le Top 10. « C'était bien plaisant de pouvoir jouer comme ça devant, a confié Clément Parisse dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je me sentais bien aujourd'hui (samedi) et j'avais vraiment dans l'idée de tenter. » Toutefois, dans le final, le Francilien n’a pas été en mesure de suivre. « Ils accélèrent une première fois à trois bornes de l'arrivée, je lâche un peu, je reviens après et ils repartent dans la partie descendante, a-t-il confié. C'était fini. » Mais, au terme d’une course durant laquelle « ça se marchait beaucoup dessus » et avec une stratégie consistant à « rester un peu caché avec le vent », Clément Parisse se satisfait d’une « belle place ».

Manificat : « Le bilan des Jeux est bon »

Maurice Manificat, de son côté, ne cache pas que le clan tricolore « a fait une belle course » après avoir « essayé d’être acteur » de l’épreuve. « J'avais des bons skis. Clément Parisse était le plus costaud d'entre nous, on l'a bien vu, a-t-il déclaré. Ce n'était pas propice à partir. Dès qu'il y en avait un qui voulait sortir du peloton, ça rentrait derrière dans les descentes. » Au-delà de cette seule dernière course, Maurice Manificat a tiré un bilan très positif de ces Jeux de Pékin, notamment avec la médaille de bronze acquise lors du relais masculin. « Le bilan des Jeux est bon. On ramène une médaille sur le relais, c'était l’objectif, a-t-il assuré. Individuellement, on savait que ça allait être compliqué. On était des petits outsiders. Voilà. C'était des super Jeux. » Pour ce qui est de la suite, le fondeur de Sallanches admet que Milan, qui accueillera les prochains Jeux d’hiver, « c’est loin » mais assure qu’il y a « des belles choses à aller chercher » lors des prochains Mondiaux, organisés à Oberstdorf en 2023.

Lapierre : « C'était un peu à l’arrache »

Une dernière course masculine qui a été marquée par un changement de format en raison des conditions météorologiques. Une décision tardive qui a fait réagir dans le clan tricolore, avec notamment de la déception pour Maurice Manificat. « Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas maintenu 14 heures (heure locale, ndlr) car on arrive sur les heures froides après, et pourquoi ils n'ont pas décidé la veille, a-t-il affirmé. Franchement, on n'a pas eu froid. Ça n'aurait pas changé l'issue de la course. » Clément Parisse, pour sa part, assure qu’« on aurait pu faire un 50 kilomètres dans ces conditions ». Jules Lapierre, 15eme, a concédé avoir « l'habitude de s'adapter mais c'était un peu à l’arrache ». Une course durant laquelle le Grenoblois a eu « un problème de jambes », sans capacité de suivre l’allure. « Au moment où c'est revenu, j'étais tout seul dans la pampa, je voyais le groupe devant mais je n'avais pas assez de jus pour revenir, a-t-il ajouté. J'étais entre les deux groupes et j'ai fait tout, tout seul, pendant deux tours. Le combat contre moi-même. » Ne cachant pas un problème de lucidité, Adrien Backscheider, 34eme de l’épreuve, a concédé que ça a été « la galère dès le début ». « Ça fait longtemps que je suis là et ça allait un jour sur deux. Aujourd'hui, ça n'allait pas, ajoute le Messin. Je n'étais pas bien sur les skis, c'était une journée aux enfers. »