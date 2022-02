Ski de fond (30km/F) : Du positif malgré quelques regrets pour Claudel

Après Clément Parisse ce samedi lors de l’épreuve masculine, Delphine Claudel a pris la septième place du 30km féminin des Jeux d’hiver de Pékin. Echouant à seulement sept secondes du podium conclu par Kerttu Niskanen, la native de Remiremont est revenue sur le déroulement de la course dominée de la tête et des épaules par Therese Johaug. « Je n'ai pas vraiment fait attention à celles qui partaient. J'ai vu qu'on était quatre avec Jessie Diggins, Ebba Andersson et moi, a confié la Tricolore dans des propos recueillis par le quotidien L’Equipe. Je me suis dit : ‘Whaou, tu fais un beau début de course’. Le rythme était très très élevé avec une Therese Johaug en feu. » Admettant avoir « levé le pied » après ce début de course intense, Delphine Claudel garde une pointe de déception à l’arrivée. « Je me suis fait un peu rattraper par un groupe. Donc je me suis refait un peu la cerise, j'en ai profité pour rester à l'abri et on est revenues tout doucement sur Ebba Andersson, a résumé la Tricolore. C'est la Finlandaise avec qui je skiais qui fait troisième, c'est ma déception. Parce qu'il fallait avoir la tête dure comme on me l'a dit tout au long de la course. »

Claudel : « J'ai du mal à me débrider »

Dans le final de la course, Delphine Claudel a su rester dans le groupe qui a joué la médaille de bronze derrière l’intouchable Therese Johaug et l’Américaine Jessie Diggins. Mais la Tricolore ne cache pas qu’il lui « en a manqué un petit peu, peut-être dans la tête et peut-être physiquement pour finir fort ». « Il m'a manqué de la confiance dans mon finish, dans ma capacité à mettre les watts jusqu'à la fin et à finir vraiment en travers, a ajouté la skieuse de La Bressaude. J'ai du mal à me débrider, j'arrive à garder un rythme élevé mais pas à finir comme une sprinteuse. » Toutefois, Delphine Claudel tire du positif de cette course et retient qu’elle a été dans la course à la médaille jusqu’au bout : « Il y a quatre ans, je ne pensais pas pouvoir jouer un podium aux Jeux d’hiver et maintenant c'est le cas donc ça, c'est déjà une belle victoire. » Une progression que Delphine Claudel va devoir confirmer dans les quatre années qui viennent afin de se rapprocher du podium à Milan et Cortina d’Ampezzo, où le 30km sera disputé en style classique. Avec cette belle septième place, l’équipe de France de ski de fond termine ces Jeux sur une dernière bonne note et un bilan satisfaisant marqué par la médaille de bronze du relais masculin.