Ski de bosses (H) : Le clan français en colère après la 4eme place de Cavet

« Tous les autres coachs sont venus me voir pour dire qu'ils étaient désolés. Personne ne comprend. Sauf les Japonais, bien sûr. » Ces propos sont signés Fabien Bertrand, le directeur du ski freestyle à la Fédération française de ski (FFS), et traduisent bien le sentiment du clan français après la quatrième place de Benjamin Cavet, samedi lors de la finale de ski de bosses des Jeux d'hiver 2022. En effet, pour 2,04 points, le Français a terminé au pied du podium, derrière le Japonais Ikuma Horishima. Porte-drapeau de la délégation des Bleus à Pékin, Kevin Rolland semblait lui aussi amer après ce résultat des plus frustrants. Dans une "story" sur Instagram, ce dernier a préféré manier l'humour au moment de commenter cela. Via un petit montage, le spécialiste du halfpipe a comparé les juges de la finale de Cavet à... Gilbert Montagné, le célèbre chanteur aveugle. De son côté, Ludovier Didier, l'entraîneur des Français, a également fait part de sa colère suite à cette notation qui prive son protégé d'une médaille olympique.

« On s'est clairement fait voler une médaille olympique »

« Avec tout le respect et la gratitude que j'ai pour Horishima, car c'est un magnifique skieur, il ne mérite pas cette médaille de bronze. Samedi, il y avait la frustration de course, donc je n'ai pas regardé les runs tout de suite, mais ce matin. Et ça confirme le sentiment : on a vécu une injustice samedi soir, on ne pourra pas revenir dessus malheureusement. C'est ce qui fait la tristesse du clan français aujourd'hui. On s'est clairement fait voler une médaille olympique, c'est clair et net, a lancé Didier, dans des propos recueillis par L'Equipe. À l'inverse, quand tu mérites pas, tu mérites pas. Sur des courses comme celle-ci, je préfère presque finir 6eme si les autres ont été meilleurs que nous et qu'on a tout donné. Hier soir (samedi soir), je suis clairement désolé, mais il y avait pas photo, Ben Cavet devait être médaillé de bronze olympique. » Espérons que la finale des femmes ce dimanche, à partir de 12h30, se passe sans encombres.